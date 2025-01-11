Аналітики DeepState заявили про повну окупацію Курахового: що кажуть ЗСУ

Сили оборони залишаються в районі теплоелектростанції в Кураховому

Українські військові утримують позиції в Кураховому на Донеччині. РФ не захопила місто повністю. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі «Суспільного».

«За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати», – розповів він.

Трегубов наголосив, що Сили оборони не покинули Курахове.

«Оскільки українські війська ще зберігають позиції в межі міста, про якесь залишення ми говорити не можемо», – додав він.

Нагадаємо, аналітики DeepState сьогодні оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог повністю окупував Курахове на Донеччині.

Також, згідно з їхніми даними, росіяни просунулись біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

До слова, триває 1053-й день повномасштабної війни.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Лиманському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.