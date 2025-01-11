Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аналітики DeepState заявили про повну окупацію Курахового: що кажуть ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Аналітики DeepState заявили про повну окупацію Курахового: що кажуть ЗСУ
Триває 1053-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Сили оборони залишаються в районі теплоелектростанції в Кураховому

Українські військові утримують позиції в Кураховому на Донеччині. РФ не захопила місто повністю. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі «Суспільного».

«За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати», – розповів він.

Трегубов наголосив, що Сили оборони не покинули Курахове.

«Оскільки українські війська ще зберігають позиції в межі міста, про якесь залишення ми говорити не можемо», – додав він.

Нагадаємо, аналітики DeepState сьогодні оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог повністю окупував Курахове на Донеччині.

Також, згідно з їхніми даними, росіяни просунулись біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

До слова, триває 1053-й день повномасштабної війни.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Лиманському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Читайте також:

Теги: окупанти ЗСУ війна Донеччина фронт Курахове

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головнокомандувач подякував кожному і кожній, хто несе ратну службу в Сухопутних військах та в подібних підрозділах усіх складових Сил оборони
Сирський привітав воїнів із Днем Сухопутних військ
12 грудня, 2024, 08:01
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
Росіяни окупували Зорю та просунулися ще біля п'яти населених пунктів – DeepState 
12 грудня, 2024, 17:07
Відповідну домовленість було досягнуто під час зустрічі заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, з міжнародним радником із професійної військової освіти Литовської Республіки Стасісом Палдунасом
Стало відомо, коли Литва допоможе Україні підготувати військових інструкторів
12 грудня, 2024, 22:57
Триває 1026-й день повномасштабної війни
550 «Шахедів» та 630 авіабомб: Зеленський показав, що скоїла Росія цього тижня (відео)
15 грудня, 2024, 11:46
Соціал-демократи країни обіцяють Україні допомогу так довго, як це буде необхідно
Партія Шольца в передвиборчій програмі пропише відмову від Taurus для України
16 грудня, 2024, 04:32
Громадянам можна залишати укриття і повертатися до своїх справ
Повітряна тривога в Україні через загрозу дронів тривала майже пів доби
17 грудня, 2024, 13:09
Україна провела один із найбільших обмінів полоненими
Обмін полоненими перед Новим роком: стало відомо, кого вдалося повернути з неволі
30 грудня, 2024, 17:33
Головком працював у частинах і підрозділах, які ведуть оборонну операцію на Донеччині
Сирський розповів про рекордні втрати окупантів на Донеччині
30 грудня, 2024, 18:37
Авто загорілись через падіння уламків
Атака на Київ: зафіксовано багато пошкоджень (оновлено)
20 грудня, 2024, 08:19

Події в Україні

Якщо ЗСУ відступлять з Курщини, то РФ розпочне масштабний наступ і займе ще більше територій — WP
Якщо ЗСУ відступлять з Курщини, то РФ розпочне масштабний наступ і займе ще більше територій — WP
Аналітики DeepState заявили про повну окупацію Курахового: що кажуть ЗСУ
Аналітики DeepState заявили про повну окупацію Курахового: що кажуть ЗСУ
В одній із областей внаслідок атаки дронів пошкоджено електромережі
В одній із областей внаслідок атаки дронів пошкоджено електромережі
РФ вночі атакувала Україну понад 70 дронами: постраждали сім областей
РФ вночі атакувала Україну понад 70 дронами: постраждали сім областей
Що заважає окупантам форсувати річку Оскіл на Харківщині: дані ISW
Що заважає окупантам форсувати річку Оскіл на Харківщині: дані ISW
Втрати ворога станом на 11 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
51K
Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2025
23K
«Моя особиста втрата». Порошенко поїхав на похорон у Вінницю
21K
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
13K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Вчора, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Вчора, 05:50
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua