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Подоляк повідомив про неформальні контакти з командою Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Подоляк повідомив про неформальні контакти з командою Трампа
Подоляк розповів про неформальні комунікації між українською та американською сторонами
фото: скріншот з відео

Радник керівника Офісу президента зауважив про комунікації з адміністрацією Трампа

Наразі між українською стороною та адміністрацією президента США Дональда Трампа наразі є певні неформальні комунікації. Про це у коментарі «РБК-Україна» зауважив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Я б сказав так, що певні комунікації неформальні (з командою Трампа, – «Главком»), вони і сьогодні є на різних рівнях. Тут питання в тому, що команді вже діючого президента (США, – «Главком») треба чітко заявити про свою позицію щодо фіналу війни», – зауважив Подоляк.

Радник керівника ОП зазначив, що президент України Володимир Зеленський акцентував увагу на необхідності не лише завершення війни, але й досягнення справедливого її фіналу. За його словами, переговори з російським диктатором Володимиром Путіним можливі, але лише за умови чіткого розуміння, чого сторони прагнуть досягти.

«Якщо сісти за стіл переговорів і зіграти на умовах Путіна, то це одна справа. І якось мені здається, що навряд чи Трамп піде по цьому шляху. Тому що це абсолютне обнулення своєї особистої репутації. Для такого типу політиків, яким є Трамп, особиста репутація надважлива. А якщо ти сідаєш за стіл переговорів без інструменту примусу з Росією, то очікувати від цього якоїсь продуктивності немає сенсу», – додав Подоляк.

До слова, новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою адміністрації Трампа є завершення війни в Україні так, щоб не почалась нова війна. Про це він сказав у інтерв’ю СBS Mornings.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити українську війну за 100 днів. Про це пише газета The Wall Street Journal (WSJ).

Зауважимо, Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. 

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Теги: війна Україна росія США Дональд Трамп Михайло Подоляк Офіс президента

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