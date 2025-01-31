На Курщині Сили оборони знищили командний пункт угруповання військ РФ

Командний пункт ворога було уражено в місті Рильськ

Спецоперація є частиною системної роботи зі знищення командних пунктів ворога

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання російських військ «Курськ» у місті Рильськ Курської області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника. Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, Сили оборони продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал.

Нагадаємо, у Волгоградській області українські безпілотники атакували один з найбільших нафтопереробних заводів РФ. Там виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне.

Як повідомлялося, після великих втрат на Курщині війська Північної Кореї було виведено з лінії фронту. Північна Корея відправила до Росії близько 11 тисяч військ. Однак за три місяці боїв чисельність північнокорейських сил скоротилася вдвічі.

Раніше безпілотники 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем ЗСУ атакували насосну станцію нафтопроводу «Дружба» поблизу російсько-білоруського кордону в Брянській області. Об'єкт міг уразити новий український безпілотник.

До слова, триває 1073-й день повномасштабної війни. Противник завдав 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБ. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.