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В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години
Триває 1050-й день повномасштабної війни
фото: glavcom.ua

Громадянам можна виходити з укриття

Станом на 10:34 по всій території України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. Об 11:01 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана із загрозою застосування БпЛА.

До слова, триває 1050-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаударів (59 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 750 дронів-камікадзе. Здійснив 3886 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

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Теги: тривога

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