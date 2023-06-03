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В іранських дронах виявлено деталі з країн-союзників України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В іранських дронах виявлено деталі з країн-союзників України
РФ атакує Україну іранськими дронами
фото з відкритих джерел

У «Шахедах» є частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в Росії

В іранських дронах «Шахед», якими Росія атакує українські території, знайшли деталі із країн, які є союзниками України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, пише «Українська правда».

«Ми їх (безпілотники – ред.) розібрали і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в Росії», – сказа він.

Данілов припустив, що запчастини могли закуповуватися ще до початку повномасштабного вторгнення, оскільки дрони здебільшого вироблялися в 2019-2021 роках.

При цьому секретар РНБО зазначив, що необхідно розібратися, як до РФ, попри санкції, потрапляють західні запчастини.

До слова, Україна закликала партнерів ввести санкції проти російських виробників дронів і ракет. Однак, як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, попри постійні ворожі обстріли нашої території, під обмеження наразі потрапила лише невелика частина компаній

Раніше газета The New York Times повідомила, що РФ продовжує закуповувати авіадеталі американського виробництва в обхід санкцій. Зокрема, минулого року до Росії відправлялися деталі літаків Boeing, Airbus та інших на мільйони доларів.

Теги: безпілотник росія війна Олексій Данілов Україна Іран

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