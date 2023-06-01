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Ворожі атаки за травень: скільки ракет та дронів випустила Росія

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ворожі атаки за травень: скільки ракет та дронів випустила Росія
Росіяни переважно завдають ударів за допомогою авіаційних ракет Х-101/555
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За місяць окупанти використали понад 400 безпілотників

З 28 квітня по 29 травня Росія застосувала для ударів по Україні 198 ракет, із них було збито 177 штук. Також окупанти використали понад 400 дронів. Про це написав військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, навівши номенклатуру випущених та збитих боєприпасів.

Він зазначив, що росіяни переважно завдають ударів за допомогою авіаційних ракет Х-101/555, що зумовлено великими можливостями у їхньому виробництві, проте це не додає їм ефективності прориву ППО. Така ж ситуація і з «Калібрами». 

Запущені/збиті ракети:

  • 137/126 – Х-101/555;
  • 31/28 – «Калібр»;
  • 18/16 – «Іскандер-М/К»;
  • 7/7 – Х-47М2;
  • 5/0 – Х-22.

З 3 травня на території України було застосовано 413 дронів-камікадзе Shahed-136, з яких 377 було збито. «Їхня ефективність прориву ППО практично на тому ж рівні, що й у ракет, але різниця в ціні», – зазначив Олександр Коваленко, який підрахував, що ці БПЛА коштують близько $12,5 млн, що відповідає вартості двох «Калібрів».

Загалом, як зауважив військово-політичний оглядач, ефективність прориву ППО у російських ракет і дронів-камікадзе стали нижча за 10%, а ефективність самих ударів – до 5%.

Такі результати стали можливими завдяки тому, що досвідченим екіпажам ППО надходять на озброєння дедалі сучасніші системи.

«Комбінація з багатого та по-справжньому унікального досвіду українських операторів ППО та високотехнічного та високотехнологічного обладнання, якого з кожним днем стає все більше, призводить до того, що «аналоговнєтні» ракети все частіше гуркочуть, але все менше руйнують», – резюмував він.

До слова, окупанти вдалися майже до щоденних атак на Україну.

Ворожі атаки за травень: скільки ракет та дронів випустила Росія фото 1

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, День захисту дітей, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Як відомо, унаслідок ворожої ракетної атаки на столицю загинуло троє людей – молода жінка та мати з дитиною.

До слова, повітряні сили пояснили, чому окупанти стали частіше використовувати «Іскандери».

Читайте також: Арифметика війни. Скільки ракет росіяни запустили по Україні у травні
Теги: росія окупанти обстріл ракета російська ракета

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