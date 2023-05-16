Росія закуповує вироблені у США авіадеталі в обхід санкцій – ЗМІ

Низка підсанкційних російських авіакомпаній отримала тисячі партій деталей для літаків Boeing, Airbus та інших

За вісім місяців 2022 року до Росії було відправлено авіазапчастин американського виробництва на суму 14,4 млн доларів.

РФ продовжує закуповувати авіадеталі американського виробництва в обхід санкцій. Зокрема, минулого року до Росії відправлялися деталі літаків Boeing, Airbus та інших на мільйони доларів. Про це пише The New York Times.

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Так, 11 травня у США за порушення експортного контролю та міжнародне відмивання грошей заарештований Олег Пацуля, росіянин, який проживає в Маямі. Разом зі спільником чоловік організував схему, завдяки якій низка підсанкційних російських авіакомпаній, зокрема «Аерофлот», «Россия», «Победа», «Урал», UTair та S7 Airlines отримали тисячі партій деталей для літаків Boeing, Airbus та інших компаній.

За версією слідства, підозрювані через мережу компаній, що базуються в американському штаті Флорида, а також у Туреччині та Росії, постачали запчастини, зокрема дорогі гальмівні системи для літака моделі Boeing-737, щонайменше трьом російським авіакомпаніям.

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На переконання слідчих, схему постачання запчастин із США в обхід експортних обмежень чоловіки почали розробляти у травні 2022 року. Уже в серпні Пацуля направив електронного листа одній з авіакомпаній з пропозицією допомогти в обході санкцій, після чого почалися постачання.

У розпордженні видання опинилися митні документи, які підтверджують понад п’ять тисяч партій різноманітних авіадеталей – від простих гвинтів до двигунів, завезених до Росії. Усього за вісім місяців 2022 року до Росії було відправлено авіазапчастин американського виробництва на суму 14,4 млн доларів.

Нагадаємо, що посли країн Європейського Союзу під час зустрічі у Брюсселі у п'ятницю, 12 травня, не змогли досягти домовленостей щодо 11 пакету санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.