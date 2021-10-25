В Італії до 16 років засудили чоловіка за вбивство українки
Чоловіка визнали винним у домашньому насильстві та смерті дружини
В Італії засудили чоловіка загиблої 32-річної буковинки Злати Загарюк. Суд міста Форлі визнав винним 38-річного Олександра Загарюка у смерті дружини. Про це повідомила сестра загиблої Лілія Вакарюк «Суспільному».
Чоловіка визнали винним у домашньому насильстві й смерті дружини та засудили до 16 років ув'язнення. Чоловік перебуває у розшуку. Окрім тюремного терміну, чоловік має сплатити €100 тисяч штрафу на користь дитини й €60 тисяч на користь матері загиблої. Перед арештом чоловік втік з країни, зараз його подали у міжнародний розшук.
Окрім Олександра Загарюка, засудили компаньйона його матері. Його звинуватили у сприянні втечі чоловіка до України незадовго до арешту.
Як раніше повідомлялося, у власному будинку в турецькому курортному містечку Мугла під Бодрумом знайшли мертвою 25-річну українку Кристину Новицьку.
Як повідомлялося раніше, у Польщі в місті Пулави влітку було вбито 26-річну українку. Вбивство вчинив громадянин Молдови, який напав на неї з ножем.