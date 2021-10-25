Чоловік ув’язненої в Ірані волонтерки оголосив голодування та вимагає її звільнити

Загарі-Реткліфф була взята під варту в міжнародному аеропорту Тегерана Імама Хомейні у квітні 2016 року

Загарі-Реткліфф вперше потрапила до в’язниці в Ірані у 2016 році після звинувачення у змові проти влади

Чоловік ув’язненої в Ірані волонтерки Назанін Загарі-Реткліфф знову оголосив голодування після того, як суд призначив їй ще один рік тюрми. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Річард Реткліфф почав голодування 24 жовтня біля будівлі міністерства закордонних справ Великої Британії у центрі Лондона.

Він заявив, що планує чергувати біля офісу постійно, ночуючи в наметі біля головного входу. Таким чином Реткліфф сподівається змусити прем’єр-міністра Боріса Джонсона забезпечити звільнення своєї дружини та інших затриманих британських громадян, які також мають іранські паспорти, повідомляє організація Amnesty International.

Загарі-Реткліфф вперше потрапила до в’язниці в Ірані у 2016 році після звинувачення у змові проти влади – звинувачення, які вона, її прихильники та правозахисники заперечують.

Останній рік свого початкового ув’язнення вона провела на умовно-достроковому звільненні в будинку своїх батьків у Тегерані у 2020 році, оскільки Іран тимчасово звільнив тисячі в’язнів у відповідь на пандемію коронавірусу.

У квітні, коли термін ув’язнення жінки добігав кінця, її засудили до ще одного року тюрми за звинуваченням у «поширенні пропаганди проти системи» під час участі в акції протесту перед посольством Ірану в Лондоні у 2009 році.

Додатковий рік, доданий до її покарання, означає, що Загарі-Реткліфф не може залишити Іран, щоб приєднатися до свого чоловіка та семирічної дочки в Лондоні, ще протягом майже двох років.

Співробітниця Thomson Reuters Foundation, благодійного підрозділу інформаційного агентства Reuters, Загарі-Реткліфф була взята під варту в міжнародному аеропорту Тегерана Імама Хомейні у квітні 2016 року, коли вона намагалася повернутися до Великобританії після відвідування родини в Ірані. Співробітницю благодійного фонду засудили за нібито змову з метою скинути іранську владу. Сім’я Загарі-Реткліфф та фонд Thomson Reuters відкидають звинувачення. Правозахисна організація Amnesty International вважає процес над жінкою «глибоко нечесним судом».

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.