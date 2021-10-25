Гімназія у Львові працювала з невакцинованим персоналом: директорка заплатить великий штраф

У львівській школі-гімназії проходили заняття офлайн без обов’язкової вакцинації 80% колективу

У Львові директорку приватної гімназії суд оштрафував на 34 тисячі гривень за порушення правил карантину.

Вона допустила навчання в очному форматі у жовтій зоні за відсутності 80% вакцинованих працівників, повідомляє «Судовий репортер».

Зазначається, що 24 вересня 2021 у львівській школі-гімназії Святої Софії проходили заняття офлайн без обов’язкової вакцинації 80% колективу.

Як докази у справі, суд розглянув протокол про адміністративне порушення, факт проведення занять та довідку про кількість вакцинованих працівників у навчальному закладі.

Пояснення директорки в судовій справі не наведені, на судове засідання вона не з’явилася.

До слова, У Києві за порушення карантину поліція оштрафувала ресторан. Власнику закладу загрожує штраф від 17 тис. грн до 170 тис. грн. Остаточне рішення за суддями.

Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

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