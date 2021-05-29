В Івано-Франківську у смітнику знайшли немовля. Що буде з малюком

Малюка знайшли у контейнері для сміття, він уже потерпав від сильного переохолодження

Плач, який долинав із сміттєвого бака, почув перехожий

Новонародженого хлопчика у смітнику побачив перехожий на вулиці Сухомлинського в Івано-Франківську. Інцидент трапився 28 травня близько 18-ї години, повідомляє сектор комунікації поліції області.

Перехожий почув плач дитини і негайно ж повідомив відповідні служби. Немовля терміново госпіталізували до медичного закладу.

Як розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у facebook, зараз стан дитини стабільний і життю немовляти нічого не загрожує. Горе-матір наразі знайти не вдалося.

«28 травня 2020 року народився хлопчик, якого згодом, 2 червня, мати залишила у «Вікні життя». Дитина одразу потрапила до рук медиків і є абсолютно здоровою. 28 травня 2021 року знову маємо немовля, яке також покинула матір. Але цього разу новонародженого хлопчика залишили не медикам, а викинули у смітник... Наче б то 2 схожі історії, але які різні наслідки! Якщо минулого року дитина одразу потрапила до лікарів, де їй надали всю необхідну допомогу. То вчора життя немовляти йшло на лічені хвилини. Адже на момент знахідки, новонароджений хлопчик вже потерпав від значного переохолодження», – ідеться у дописі.

Також Руслан Марцінків повідомив, що Служба у справах дітей готує всі необхідні документи, аби дитина мала шанс знайти справді люблячу сім’ю.

Поліціянти також звертаються до громадян з проханням надати інформацію, яка може допомогти у встановленні особи, що залишила немовля.

Раніше також на Тернопільщині розшукували матір, яка викинула немовля у сміття.

Також кількість новонароджених у пологових закладах міста Києва значно зменшилась у порівнянні з минулими роками.

Тим часом, в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз. Відповідний законопроєкт розробило Мінісоцполітики.