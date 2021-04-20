Допомога при народженні дитини: в Кабміні переглянули суму виплат

Виплати при народженні дитини можуть вирости вже з 2022 року

В Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз. Відповідний законопроєкт розробило Мінісоцполітики.

Навіть якщо процедура його розгляду і ухвалення пришвидшиться, то розраховувати на додаткові гроші українські сім'ї можуть не раніше ніж у 2022 році.

На скільки і коли можуть зрости виплати

Наразі в Україні виплата при народженні дитини складає 41 280 грн, відразу виплачується 10 320 грн, а решту сім'я отримує протягом 36 місяців рівними частинами (по 860 грн щомісяця). Урядовці пропонують підвищити розмір допомоги, адже вона не переглядалася з липня 2014 року.

Законопроєктом передбачається:

з 2022 року у разі народженні першої і кожної наступної дитини надавати допомогу в розмірі 50 тис. грн. Одноразова виплата складатиме 25% від суми (12 500 грн), а решта виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами (1 041 грн);

з 2023 року проводити щорічну індексацію виплат (грудень порівняно з груднем попереднього року).

Якщо документ ухвалять, то автоматично збільшиться і виплата у разі всиновлення дитини, адже вона встановлюється на рівні розміру допомоги при народженні. Окрім того, в законопроєкті залишається допомога у вигляді «пакунку малюка», який має надаватися протягом 30 днів після пологів.

«Пакунок малюка прикріплений до мінімумів на дітей. Тобто з підвищенням виплат він не стане меншим. Хіба що треба буде вносити зміни до закону, але наврядчи Верховна Рада погодиться погіршувати стан. Це різні типи допомоги. Гроші є гроші, а »пакунок малюка» це страховка, що після пологів і до одного року є базовий набір для дитини», – зазначила нардепка Євгенія Кравчук.

Чи допоможуть утримувати дитину додаткові 10 тис. грн

Наразі в Україні державну допомогу сім'я отримує не відразу, а частинами. Це зумовлено тим, що одразу після народження дитині потрібно купити набагато більше речей, зокрема, ліжечко, візок, ванночку тощо. А вже наступні три роки батьки отримують щомісячну допомогу, яку можуть використовувати на харчування і дитячі засоби особистої гігієни. Зараз батьки отримують щомісяця 860 грн і запевняють – грошей не вистачає.

«Я в декреті, працює лише чоловік. Ліжечко й візочок нам подарували батьки, тому ми не витрачалися. Дитині лише чотири місяці, я годую сама. Тому, в принципі, купуємо ми лише підгузки, одноразові пелюшки та одяг. Але самих підгузків треба щонайменше по пачці на тиждень. Ми беремо Huggies, а це десь 250-300 грн за пачку 40 штук, якраз на тиждень вистачить», – розповіла молода мама Олена Головата.

Журналісти порахували, скільки в середньому потрібно витрачати на дитину на місяць. Дитячі товари розподіляються за віком і вагою дитини. Якщо новонароджене немовля, то їсть відповідно менше суміші, а от підгузків витрачає більше – змінювати вдень треба кожні три-чотири години.

Загалом дитина від першого дня життя до пів року вимагає щомісяця:

близько 160 штук підгузків (щонайменше 4 пачки по 40 штук),

у середньому 8 пачок каші (по дві пачки на тиждень), якщо малюк не перебуває на грудному вигодовуванні. Починаючи з 6 місяців дитині можна вводити прикорм і кількість їжі збільшується.

Найдоступнішим є дитяче харчування «Малютка», в середньому пачка коштує 75 грн. Відтак, на місяць потрібно 600 грн. Якщо розглядати товари дорожчі, то харчування Nestogen обійдеться щонайменше в 195 грн за пачку, відтак на місяць потрібно 1560 грн. Підгузки Pampers на місяць коштуватимуть у середньому 640 грн, а фірми Huggies – 1000 грн.

Тому батькам на засоби гігієни й харчування потрібно витратити щонайменше 1 240 гривень, якщо обирати найдоступніші товари. Це з урахуванням, що кашу заварюватимуть на воді. Молоко на місяць обійдеться в 375 грн, якщо використовувати по 0,5 літра на день. Проте починаючи з шести місяців дитина потребуватиме різноманітнішого харчування і витрати доведеться збільшити.

Мінімальні щомісячні витрати на дитину в Україні

Наразі батьки стверджують, що в середньому на новонароджену дитину витрачають три тисячі на місяць. Допомоги від держави вистачає на тиждень, не більше. І навіть якщо виплати зростуть, то додаткові 180 грн на місяць не перекриють усі витрати на малюка.

«У нашій сім'ї на дитину витрачалося щонайменше 3 тисячі грн на місяць. Це з урахуванням того, що спершу я годувала сама. Суміші ми потім обирали за ціновою політикою, спершу використовували «Малютку», але вона не підійшла, довелося купувати дорожчі. Щоб утримувати сім'ю, а в нас є ще старший син, я побула в декреті не довго і повернулася на роботу», – розповіла Людмила Ткаченко.

Якщо ж у родини труднощі з грошима, то в інтернеті, зокрема, у чатах для молодих мам, є ціла низка порад, як зекономити на дитині. Пропонують відмовитися від підгузків і використовувати старий перевірений метод – пелюшки, або марлі. Але вдаватися до таких методів молоді мами не поспішають, адже це забирає багато часу і створює дискомфорт.

Можливо, батькам в Україні не доведеться шукати альтернативу комфортному догляду за дитиною. Адже з точки зору розрахунків, державні виплати можуть наблизитися до мінімального рівня, який потрібен дитині на місяць на харчування та засоби гігієни. Держава може надавати 1 041 грн, а мінімальний набір обійдеться в 1 240 гривень.

У Раді проти і річ не в бюджеті

У тому, що підвищення виплати при народжені не допоможе українським родинам, впевнені в парламенті. Тож після того, як законопроєкт внесуть на розгляд до ВРУ, невідомо, чи взагалі в нього є майбутнє. У коментарі голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардепка й мама чотирьох дітей Галина Третьякова наголосила на важливіших речах для країни.

«Я вважаю, що бюджет має розподілятися таким чином. Якщо ми ввійдемо у бюджетне планування, то найперше – гроші на армію, бо ми маємо захищати кордон і життя людей всередині країни. Друге – фінансувати безпеку. Третє – виплати при народженні дитини, це коли людина потрапляє в складні життєві обставини. Вже доведено, що ця виплата не допомагає демографічній ситуації», – сказала Третьякова.

За її словами, покращити ситуацію сімей у країні можна так:

податкова система повинна бути налаштованою на родину. Сума з прожиткового мінімуму, яка йде на дитину, має не оподатковуватися, а залишатися в домогосподарстві;

трудовий кодекс має захищати батьківство і материнство. Член родини, який пішов у декрет, повинен мати можливість повернутися до трудової діяльності;

варто розвинути дружню інфраструктуру для родини з дитиною.

Розкритикував законопроєкт і колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева, який у коментарі назвав таку ініціативу уряду «популізмом і піаром, який зрештою не вирішує нічого». Наразі документ розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Враховуючи критику з боку парламентарів, існує ймовірність, що законопроєкт можуть не ухвалити. Невідомо також, коли він потрапить на розгляд Верховної Ради. Попри те, що покращувати життя українських родин можна в різні способи, додаткові 10 тис. грн наближають щомісячну допомогу держави до того мінімуму, який потрібен для утримання дитини.

Джерело: Обозреватель