У Києві продовжує зменшуватись народжуваність

Загалом за три місяці цього року народилося 7301 немовля

Протягом трьох місяців в столиці народилось на 300 дітей менше, ніж за цей же період минулого року

Кількість новонароджених у пологових закладах міста Києва значно зменшилась у порівнянні з минулими роками. Про це повідомляє «Вечірній Київ» з посиланням на Міський центр громадського здоровʼя.

Народжуваність у Києві за даними Міського центру громадського здоров’я

Так, у березні в пологових будинках столиці народилось 2534 немовляти. З них – 1178 дівчаток та 1356 хлопчиків, у тому числі 57 двієнь. Про це повідомляє Міський центр громадського здоров’я.

Загалом за три місяці цього року народилося 7301 немовля. З них – 3493 дівчинки та 3808 хлопчиків, у тому числі 144 двійні та 1 трійня.

У Центрі підрахували, що за три місяці 2018 року світ побачили 8655 дитини, за початок 2019-го – 7892 малюка і за січень-березень 2020-го – 7624 маленьких киянина. Таким чином, протягом останніх 4 років помітною є тенденція до зниження кількості народжуваності в Києві.

Раніше Держстат повідомив, що за січень 2021 року смертність населення України перевищила рівень 2020 року на 7,5%.