«Хотіла плюнути вам в обличчя»: білоруська журналістка в ефірі посварилася з нардепом Шевченком

Мартинова і Шевченко з самого початку ефіру відстоювали протилежні точки зору

Позафракційний народний депутат Євген Шевченко поскандалив у прямому ефірі з білоруською журналісткою Тетяною Мартиновою. Вони не зійшлися в думках під час обговорення ситуації в Білорусі та зухвалого захоплення пасажирського авіалайнера Ryanair в Мінську заради викрадення 26-річного опозиційного журналіста Романа Протасевича. Депутат та журналістка посперечалися під час ефіру програми «Право на владу».

«Там немає життя, там немає руху в бік прогресу. Там є гордість великим минулим, православ'я головного мозку, там все, що завгодно, крім того, щоби рухатися вперед. Крім росту, крім освіти, крім усього... і тому сприймається ось цей псих (Олександр Лукашенко, - ред.) як щось, про що можна говорити», – сказала журналістка.

Коли Шевченко згадав, що з Мартиновою вони вже зустрічалися на одній з передач, вона відповіла: «Так, я ще тоді хотіла плюнути вам в обличчя». І додала, що йому варто отримати білоруський паспорт.

Зазначимо, Мартинова і Шевченко з самого початку ефіру відстоювали протилежні точки зору.

Мартинова звинуватила Шевченка в тому, що люди, які не володіють критичним мисленням і не вміють робити висновки з інформації у відкритому доступі, слухаючи його, починають сприймати світ у спотвореному варіанті.

«Тому що вони слухають вас. Ви дійсно дуже емоційно, промовами Геббельса розповідаєте, що все це придумано. Чудово! І половина українців, які зараз дивляться телевізор... Влітку в Україні рейтинг 67% був у Лукашенка. Уявляєте? Це ж запилення. І ви продовжуєте запилювати. А ми робимо антиопилення. І за це нас називають ворогами. Вас, слава богу, вже з фракції викинули. Я дуже пораділа. Спасибі Україні, спасибі Міністерству закордонних справ», – сказала журналістка.

Нагадаємо, депутат від «Слуги народу» Євгеній Шевченко дивним чином відреагував в своєму Facebook на повідомлення про посадку у Білорусі літака, що прямував до Вільнюса, та арешту опозиціонера Романа Протасевича, що перебував на його борту. Через декілька годин після того, як стало відомо про цей інцидент, народний депутат розмістив фото своєї зустрічі з головою Білорусі. «Бацька вам не Янукович», – підписав він фото.

Раніше, як писав «Главком», нардеп від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко їздив на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. Зустріч відбулася у кабінеті білоруського президента. Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: «Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів». На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

24 травня депутата Євген Шевченко, який підтримував дії Олександра Лукашенка, виключили з фракції «Слуга народу».