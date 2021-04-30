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    На Тернопільщині розшукують матір, яка викинула немовля у сміття

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    Тіло малюка було загорнуте в дитячу ковдру - На Тернопільщині розшукують матір, яка викинула немовля у сміття

    Тіло малюка було загорнуте в дитячу ковдру

    Фото tp.npu.gov.ua

    Правоохоронці припускають, що жінка може звернутися по меддопомогу до лікарів або фармацевтів

    Правоохоронці Тернопільщини встановлюють особу жінки, яка викинула у сміття власну новонароджену дитину. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

    Тіло новонародженого хлопчика на Борщівському сміттєзвалищі виявили працівники комунального підприємства 29 квітня приблизно о 13:00. Про це вони одразу повідомили в місцеве відділення поліції. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

    За попередніми даними, маля доношене, вагою приблизно чотири кілограми. Тіло малюка було загорнуте в дитячу ковдру.

    Працівники поліції звертаються до мешканців Борщівського району, а також жителів Чернівецької та Хмельницької областей, які межують з населеним пунктом, де знайшли тіло дитини, з проханням допомогти встановити особу жінки, яка народила та викинула на сміття своє немовля.

    Правоохоронці припускають, що жінка може звернутися по меддопомогу до лікарів або фармацевтів.

    У відомстві нагадали, що у приймальній пологового відділення міської лікарні №2 в Тернополі з 2010 року облаштовано «Вікно життя». Матері, які опинилися у складних життєвих умовах, можуть принести та анонімно передати немовлят. За дві останні доби у «вікні життя» залишили трьох новонароджених – хлопчика та двійнят.

    Тим часом, в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз. Відповідний законопроєкт розробило Мінісоцполітики.

    Теги: вбивство жінка немовля пологи
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