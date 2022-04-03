Російські військові масово відмовляються воювати в Україні – Генштаб

Російські військові масово пишуть рапорти на звільнення і планують повернутися в пункти дислокації

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на 6:00 3 квітня

Триває 39-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська РФ продовжують збройну агресію проти України. Триває відведення окупаційних військ на окремих напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 3 квітня.

За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу противника та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні. Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення.

Особовий склад двох батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу відмовились брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації.

Для поповнення втрат особового складу російське керівництво здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до лав збройних сил. Такі заходи проводять як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та автономної республіки Крим.

Продовжуються систематичні випадки порушення вимог Міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни. Російські окупанти розміщують озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів, проводять фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство стосовно місцевих жителів, займаються мародерством та пограбуваннями.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Угрупованням Повітряних сил ЗСУ за попередню добу було уражено вісім повітряних цілей: два літаки, один вертоліт, один БПЛА та чотири крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати удари по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.

Як повідомлялося, батьки загиблих на війні в Україні російських окупантів почали отримувати листи, в яких повідомляють про те, що їхні сини загинули.

Станом на 2 квітня втрати ворога становлять вже майже 18 тис. осіб.

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