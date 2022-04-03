Правозахисники зафіксували випадок страти окупантами жителів Бучі

У Бучі російські військові оточили групу з п'ятьох чоловіків та вбили одного з них пострілом у потилицю

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що зібрала докази військових злочинів у місті Буча під Києвом, де у суботу було виявлено трупи людей у цивільному одязі. Про це пише Wall Street Journal, повідомляє BBC.

Зокрема, правозахисники опитали жінку, яка була свідком того, як російські військові оточили групу з п'ятьох чоловіків та вбили одного з них пострілом у потилицю.

«Ми зафіксували безперечний випадок страти російськими військовими у Бучі 4 березня», - заявила представниця Human Rights Watch.

Звинувачення у військових злочинах висувалися останніми тижнями на адресу Росії президентом України Володимиром Зеленським та іншими представниками України. Москва відкидала звинувачення у військових злочинах, у тому числі звинувачення у тому, що її метою можуть бути мирні жителі.

Радник Зеленського Михайло Подоляк опублікував у «Твіттері» фотографію, на якій видно тіла трьох чоловіків, яких, за його твердженням, застрелили російські військові. В одного були зв'язані руки.

Як повідомлялося, у Бучі в братських могилах похоронено 287 мирних людей, яких вбили російські окупанти. Дві могили вирили у дворах мікрорайонів міста.

Нагадаємо, 31 березня українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

За даними Міноборони, станом на вечір 2 квітня вся Київська область звільнена від російських окупантів.



