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    Події в Україні

    В Одесі буксири почали піднімати танкер Delfi

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    До аварійного танкера підійшли чотири потужні буксири і фахівці перевіряють кріплення буксирів, міцність корпусу танкера - В Одесі буксири почали піднімати танкер Delfi
    До аварійного танкера підійшли чотири потужні буксири і фахівці перевіряють кріплення буксирів, міцність корпусу танкера

    Протягом останніх тижнів спеціалісти герметизували танкер, відкачували з нього воду та пісок

    Фахівці компанії «Краншип» розпочали 26 серпня пробну операцію викренювання аварійного судна з тим, щоб поставити його на рівний кіль. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

    Зазначається, що протягом останніх тижнів спеціалісти герметизували танкер, відкачували воду  та пісок з трюма танкера.

    «До аварійного танкера підійшли чотири потужні буксири, і фахівці розпочали технічний прогін: перевіряють кріплення буксирів, міцність корпусу танкера, на який приварені опорні тумби, надійність іншого обладнання, яке буде використано при викренюванні судна», - зазначили в мерії.

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    В Одесі буксири почали піднімати танкер Delfi
    В Одесі буксири почали піднімати танкер Delfi
    В Одесі буксири почали піднімати танкер Delfi

    Представники ДСНС, Нацгвардії та охоронці танкера зранку очепили пляжну територію, де розпочалась пробна операція постановки судна на рівний кіль, сюди не допускають одеситів і прибулих відпочивальників.

    Вранці на борт судна завели міцні канати і станом на 10 год. 30 хв. екіпажам чотирьох буксирів і потужного плавкрана вдалося трохи підняти з води ніс, рубку і частину палуби аварійного судна.

    Як повідомлялося, ДП АМПУ 10 серпня підписало договір з компаніями ТОВ «Краншип» і ТОВ «Бруклін-Київ» про підняття танкера Delfi.

    22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

    За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

    Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

    До слова, 24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

    Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась теж невдалою.

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