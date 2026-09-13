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Корецький попередив про важку зиму

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Корецький попередив про важку зиму
Корецький заявив, що минулої зими, коли очолював «Нафтогаз», особисто спостерігав за щоденною роботою з балансування енергетичної та соціальної систем
фото: glavcom.ua

За словами Корецького, головним завданням уряду залишається захист енергетики та забезпечення життєдіяльності регіонів узимку 

Україна суттєво краще підготувалася до можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру цієї зими, ніж торік. Водночас захистити всі об'єкти від ударів неможливо. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

За словами прем’єра, головним завданням на зиму є захист енергетичної інфраструктури та підготовка децентралізованих засобів забезпечення життєдіяльності регіонів, міст і областей. «Як пройти через зиму? Зима – це захист наших активів, інфраструктури, енергетики. Ми готуємо децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст, областей. І це головне завдання», – сказав він.

Корецький зазначив, що енергетика залишається під постійними російськими обстрілами, тому повністю захистити всі об’єкти неможливо. Водночас, за його словами, Україна врахувала досвід минулої зими. «Захистити в повній мірі все неможливо, це зрозуміло. Проте ми суттєво краще готові до цих атак, ніж минулої зими», – наголосив прем’єр.

Корецький додав, що минулої зими, коли очолював «Нафтогаз», особисто спостерігав за щоденною роботою з балансування енергетичної та соціальної систем. «Це була щоденна балансировка системи, соціальної сфери. Це така кропітка щоденна робота», – зазначив Корецький.

За словами прем’єра, уряд готується до найгірших можливих сценаріїв, оскільки краще заздалегідь мати план дій, ніж зіткнутися з неочікуваними атаками. «У нас іншого плану, ніж пройти цю зиму і пройти її достойно, немає. Тому уряд і всі роблять максимум для того, щоб рухатися за планом», – сказав він.

Корецький також звернув увагу на масштаб російських атак на логістику та інфраструктуру. За його словами, деякі підприємства вже втратили значну частину складських потужностей. Інтервʼюерка зазначила, що кількість атак на логістику, ПХС, деякі бізнеси вже втратили до 50% складів, а це лише вересень.

Прем’єр в свою чергу наголосив, що за останні два місяці інтенсивність російських ударів та масштаби руйнувань суттєво зросли. «Інтенсифікація ударів у рази виросла, руйнування в рази виросли і наслідки цих атак суттєво виросли», – зазначив Корецький.

Водночас Корецький запевнив, що уряд має достатньо сил та оптимізму для проходження складного періоду. «Те, що це непростий період, – факт. Розраховую на підтримку і спільну роботу для того, щоб достойно пройти зиму», – підсумував він.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський попередив Росію про відповідь у разі нових ударів по українській енергетичній інфраструктурі. За його словами, Москва вже готується взимку атакувати енергосистему України. 

Нагадаємо, Україна готується до ймовірно найважчої зими за час повномасштабної війни. Серед найбільш вразливих до нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі міст опинилися Київ, Одеса та Кривий Ріг. 

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Теги: енергетика обстріл Сергій Корецький

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