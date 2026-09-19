Ручне регулювання цін стримує інтеграцію українського енергоринку з ЄС – Центр Разумкова

Україні час відмовитися від ручного встановлення прайс-кепів і переходити до правил ЄС – Омельченко

Україні потрібно відмовитися від ручного встановлення прайс-кепів та переходити до європейської моделі роботи енергоринку. Фізично українська енергосистема вже об'єднана з ЄС, однак повної комерційної інтеграції – market coupling – досі немає. Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

«Market coupling – це означає сумісність, комерційна сумісність ринків електричної енергії, газу з ринками Європейського Союзу, тому що в нас є сумісність технічна, ви знаєте, так. Вона повністю об’єднана з енергетичною системою Європейського Союзу з березня 22-го року, але немає сумісності ще комерційної, так, так званого market coupling», – вважає Омельченко.

За його словами, навіть весняне підвищення прайс-кепів не вирішило проблему системно, оскільки граничні ціни й надалі встановлюються вручну. Це робить правила менш передбачуваними та є однією з причин слабкого інтересу інвесторів до українського енергоринку.

«І напередодні зими якось треба змінити принципи встановлення прайскепів чи граничної ціни з ручного режиму. У нас все люблять в ручному режимі чиновники робити. Це їхня мрія всім керувати в ручному режимі: цінами, тарифами, ринками, усім. Але від цієї звички прийшов час відмовлятися», – заявив експерт.

Нагадаємо, голова Української асоціації відновлювальної енергетики Ольга Євстігнєєва зазначила, що системні борги також можуть завадити Україні повноцінно інтегруватися до європейського енергоринку.