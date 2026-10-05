Росія змінила тактику ударів по Україні перед зимою – ISW

Москва могла розпочати кампанію проти енергетики раніше, щоб скористатися вразливостями до появи в України нових засобів протидії

Росія, ймовірно, змінила тактику далекобійних атак напередодні зими 2026–2027 років та раніше, ніж зазвичай, розпочала кампанію ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Москва може намагатися завдати максимальної шкоди до того, як Україна посилить захист від нових російських ракет і реактивних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що Міністерство оборони Росії вже сформувало основну риторичну позицію, за допомогою якої Москва намагається виправдати можливе посилення ударів по критичній інфраструктурі України восени та взимку 2026–2027 років.

Російське відомство стверджує, що удари нібито є відповіддю на численні українські атаки по цивільних об'єктах на території РФ, які, за твердженням Москви, тривають із червня 2026 року.

В ISW вважають, що така риторика може бути спрямована на підготовку російського суспільства та міжнародної спільноти до нової масштабної кампанії ударів по Україні.

На думку аналітиків, ситуація на полі бою протягом 2026 року також могла вплинути на російські плани. В ISW зазначають, що успіхи України на фронті, схоже, змушують російського диктатора Володимира Путіна переглядати початковий план досягнення перемоги у війні.

Замість розрахунку винятково на просування російських військ Москва може зробити більшу ставку на далекобійні удари по території України взимку 2026–2027 років.

«Ця кампанія ударів має на меті зробити життя цивільного населення в Україні нестерпним, щоб Україна капітулювала перед вимогами Росії», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики нагадали, що Росія проводить масштабні кампанії ударів по українській енергетичній інфраструктурі кожної зими, починаючи із сезону 2022–2023 років.

Цього разу, за оцінкою ISW, Москва могла розпочати відповідну кампанію раніше. Російські війська можуть намагатися завдати ударів по вже пошкодженій енергетичній системі до того, як Україна зможе посилити захист від нових російських балістичних ракет і реактивних дронів.

Окремо в Інституті вивчення війни звернули увагу на те, що російська риторика може використовуватися для виправдання посилення кампанії ударів як по енергетичній, так і по іншій критичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, Україна продовжує далекобійні операції проти російської нафтової інфраструктури. За даними Міністерства оборони України, внаслідок таких ударів із ладу було виведено понад 51% нафтопереробних потужностей Росії.