Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія змінила тактику ударів по Україні перед зимою – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія змінила тактику ударів по Україні перед зимою – ISW
Росія прискорила удари по енергетиці України
фото: ЕРА (ілюстративне)

Москва могла розпочати кампанію проти енергетики раніше, щоб скористатися вразливостями до появи в України нових засобів протидії

Росія, ймовірно, змінила тактику далекобійних атак напередодні зими 2026–2027 років та раніше, ніж зазвичай, розпочала кампанію ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Москва може намагатися завдати максимальної шкоди до того, як Україна посилить захист від нових російських ракет і реактивних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що Міністерство оборони Росії вже сформувало основну риторичну позицію, за допомогою якої Москва намагається виправдати можливе посилення ударів по критичній інфраструктурі України восени та взимку 2026–2027 років.

Російське відомство стверджує, що удари нібито є відповіддю на численні українські атаки по цивільних об'єктах на території РФ, які, за твердженням Москви, тривають із червня 2026 року.

В ISW вважають, що така риторика може бути спрямована на підготовку російського суспільства та міжнародної спільноти до нової масштабної кампанії ударів по Україні.

На думку аналітиків, ситуація на полі бою протягом 2026 року також могла вплинути на російські плани. В ISW зазначають, що успіхи України на фронті, схоже, змушують російського диктатора Володимира Путіна переглядати початковий план досягнення перемоги у війні.

Замість розрахунку винятково на просування російських військ Москва може зробити більшу ставку на далекобійні удари по території України взимку 2026–2027 років.

«Ця кампанія ударів має на меті зробити життя цивільного населення в Україні нестерпним, щоб Україна капітулювала перед вимогами Росії», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики нагадали, що Росія проводить масштабні кампанії ударів по українській енергетичній інфраструктурі кожної зими, починаючи із сезону 2022–2023 років.

Цього разу, за оцінкою ISW, Москва могла розпочати відповідну кампанію раніше. Російські війська можуть намагатися завдати ударів по вже пошкодженій енергетичній системі до того, як Україна зможе посилити захист від нових російських балістичних ракет і реактивних дронів.

Окремо в Інституті вивчення війни звернули увагу на те, що російська риторика може використовуватися для виправдання посилення кампанії ударів як по енергетичній, так і по іншій критичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, Україна продовжує далекобійні операції проти російської нафтової інфраструктури. За даними Міністерства оборони України, внаслідок таких ударів із ладу було виведено понад 51% нафтопереробних потужностей Росії.

Читайте також:

Теги: росія енергетика війна ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін під час виступу на «Валдаї», 1 жовтня 2026 року
Росія готується «захищатися в Європі»? Що показав виступ Путіна на «Валдаї»
3 жовтня, 12:10
Безпечного маршруту для виїзду з міста досі немає
Росія звинуватила Україну в катастрофі в Олешках – ЦПД
2 жовтня, 03:00
Після падіння літака на місці спалахнула пожежа
У Росії розбився Ту-95МС – носій крилатих ракет для ударів по Україні
29 вересня, 15:38
Втрати ворога станом на 25 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 25 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
25 вересня, 06:55
Президент Володимир Зеленський розповів про втрати росії під час виступу на Генеральній асамблеї ООН
Росія втратила цього року більше солдатів, ніж населення 21 країни світу – Зеленський
23 вересня, 21:21
Випадки появи ведмедів у населених пунктах останнім часом фіксують одразу в декількох регіонах Росії
Ведмеді «взяли в осаду» ціле місто в Росії
23 вересня, 15:37
Запуск ракети Rm48u
Росія знайшла заміну «Іскандерам» для масованих ударів по Україні – Reuters
18 вересня, 14:15
Контроль над ядерною зброєю посипався
Світ наблизився до нової ядерної гонки через США, Китай і Росію
9 вересня, 11:52
Україна виступає за проведення тристоронніх зустрічей із США та Росією, зокрема з залученням європейських партнерів
США і Європа відзначають посилення України на полі бою – Зеленський
6 вересня, 20:59

Соціум

У США заарештовано жінку через шпигунство за сином президента Тайваню
У США заарештовано жінку через шпигунство за сином президента Тайваню
Американські бомбардувальники залишили ключову базу в Європі
Американські бомбардувальники залишили ключову базу в Європі
Росія змінила тактику ударів по Україні перед зимою – ISW
Росія змінила тактику ударів по Україні перед зимою – ISW
Росія втратила місце серед найбільших постачальників вугілля
Росія втратила місце серед найбільших постачальників вугілля
Ватикан закликав припинити бойові дії в Україні
Ватикан закликав припинити бойові дії в Україні
Axios: Білий дім стежить за ймовірним спалахом чуми в Росії
Axios: Білий дім стежить за ймовірним спалахом чуми в Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
97K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua