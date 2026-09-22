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Енергетичне перемир’я України та Росії. Рубіо пояснив пропозицію США

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Енергетичне перемир’я України та Росії. Рубіо пояснив пропозицію США
Вашингтон уже обговорював цю ініціативу з низкою інших країн
фото: Reuters

Вашингтон хоче домогтися взаємного припинення ударів по енергетичних об’єктах України та Росії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон запропонує Україні та Росії припинити удари по енергетичній інфраструктурі обох країн і вже обговорили цю пропозицію з низкою іших держав. Про це Рубіо сказав в ефірі Fox News, коментуючи майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, пише «Главком».

За словами держсекретаря, йдеться саме про припинення атак: українська енергетична інфраструктура не повинна бути цілями російських ударів, а російські енергетичні об’єкти – українських.

«Ми вважаємо, що це була б чудова ідея – припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, коли українська інфраструктура не є цілями, а російські енергетичні об’єкти також не є цілями», – сказав Рубіо.

Він зазначив, що США підтримують таку домовленість і планують запропонувати її сторонам. За словами Рубіо, Вашингтон уже обговорював цю ініціативу з низкою інших країн. Водночас держсекретар наголосив, що для реалізації домовленості необхідна згода і Києва, і Москви.

«Як і у випадку з війною, для цього потрібна згода двох сторін. Саме це було викликом», – зазначив Рубіо.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до енергетичного перемир’я, якщо Росія також припинить удари по українській енергетиці. Київ наполягає, що така домовленість має передбачати повне припинення атак на енергетичні об’єкти із застосуванням будь-яких видів озброєння.

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Теги: переговори росія Україна енергетика війна Марко Рубіо США

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