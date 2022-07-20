В одній із областей цивільних перевірять на лояльність до окупантів, – ОВА
Перевірку проведуть серед мешканців Донеччини
Правоохоронці проводять перевірки мешканців Донецької області, які не хочуть евакуюватися. Можливо, деякі з них підтримують ворога. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.
«Тут є ще фактори. Можливо, у тих, хто не хоче їхати, і якось лояльно ставиться до ворога, але цим, повірте, ми також займаємось, і займаються правоохоронні органи. І мотиви деяких із них нам також відомі», – зазначив Кириленко.
Голова ОВА зазначив, що евакуація в області продовжується. Щодня вдається вивезти до 300-350 осіб. При цьому всього на Донеччині залишаються близько 340 тисяч мешканців. Влада хоче посилити евакуацію перед осінньо-зимовим періодом, щоб врятувати якнайбільше людей.
«Я наводжу приклади для тих, хто не хоче їхати. Ось людина лягає відпочивати у приватному будинку. А на ранок, або вночі вже цього будинку немає. Під загрозою не просто здоров'я, а й життя», – додав посадовець.
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України затримала у Бахмуті, що на Донеччині, зрадника, який працював на армію країни-агресора.
СБУ також спіймала мешканця Краматорська, що зливав ворогу дані про ЗСУ.
До слова, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.