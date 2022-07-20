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рус
    Події в Україні

    В одній із областей цивільних перевірять на лояльність до окупантів, – ОВА

    Люди, які відмовились від евакуації, можуть співпрацювати з рашистами - В одній із областей цивільних перевірять на лояльність до окупантів, – ОВА
    Люди, які відмовились від евакуації, можуть співпрацювати з рашистами
    фото ілюстративне

    Перевірку проведуть серед мешканців Донеччини

    Правоохоронці проводять перевірки мешканців Донецької області, які не хочуть евакуюватися. Можливо, деякі з них підтримують ворога. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

    «Тут є ще фактори. Можливо, у тих, хто не хоче їхати, і якось лояльно ставиться до ворога, але цим, повірте, ми також займаємось, і займаються правоохоронні органи. І мотиви деяких із них нам також відомі», – зазначив Кириленко.

    Голова ОВА зазначив, що евакуація в області продовжується. Щодня вдається вивезти до 300-350 осіб. При цьому всього на Донеччині залишаються близько 340 тисяч мешканців. Влада хоче посилити евакуацію перед осінньо-зимовим періодом, щоб врятувати якнайбільше людей.

    «Я наводжу приклади для тих, хто не хоче їхати. Ось людина лягає відпочивати у приватному будинку. А на ранок, або вночі вже цього будинку немає. Під загрозою не просто здоров'я, а й життя», – додав посадовець.

    Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України затримала у Бахмуті, що на Донеччині, зрадника, який працював на армію країни-агресора.

    СБУ також спіймала мешканця Краматорська, що зливав ворогу дані про ЗСУ.

    До слова, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація евакуація #stoprussia
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    В одній із областей цивільних перевірять на лояльність до окупантів, – ОВА