В одній із областей цивільних перевірять на лояльність до окупантів, – ОВА

Люди, які відмовились від евакуації, можуть співпрацювати з рашистами

Перевірку проведуть серед мешканців Донеччини

Правоохоронці проводять перевірки мешканців Донецької області, які не хочуть евакуюватися. Можливо, деякі з них підтримують ворога. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

«Тут є ще фактори. Можливо, у тих, хто не хоче їхати, і якось лояльно ставиться до ворога, але цим, повірте, ми також займаємось, і займаються правоохоронні органи. І мотиви деяких із них нам також відомі», – зазначив Кириленко.

Голова ОВА зазначив, що евакуація в області продовжується. Щодня вдається вивезти до 300-350 осіб. При цьому всього на Донеччині залишаються близько 340 тисяч мешканців. Влада хоче посилити евакуацію перед осінньо-зимовим періодом, щоб врятувати якнайбільше людей.

«Я наводжу приклади для тих, хто не хоче їхати. Ось людина лягає відпочивати у приватному будинку. А на ранок, або вночі вже цього будинку немає. Під загрозою не просто здоров'я, а й життя», – додав посадовець.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України затримала у Бахмуті, що на Донеччині, зрадника, який працював на армію країни-агресора.

СБУ також спіймала мешканця Краматорська, що зливав ворогу дані про ЗСУ.

До слова, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.