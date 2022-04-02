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    Кримінал

    На Житомирщині попався коригувальник вогню окупантів

    Зловмисник робив фото блокпостів - На Житомирщині попався коригувальник вогню окупантів

    Зловмисник робив фото блокпостів

    фото: t.me/DPSUkr

    Чоловік мав при собі прилад для орієнтування, спостереження та розвідки

    У Житомирі затримали місцевого жителя, який ходив недалеко від блокпостів і робив фотографії на телефон. Також біля нього виявили артилерійський прилад для орієнтування, спостереження та розвідки. Про це повідомляє Державна прикордонну служба України.

    «У Житомирі затримано чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню артилерії та мінометів», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Рашисти атакували Житомирщину. Фото наслідків.

    Упродовж 30 березня поліцейські регіону відреагували на понад 750 повідомлень і перевірили 65 осіб.

    Раніше у Житомирі вранці у п’ятницю, 25 березня, російські загарбники з ракет обстріляли військову частину. Після цього місцеві правоохоронці затримали двох коригувальників вогню.

    Як відомо, вранці 25 березня мешканці Житомира прокинулися від вибухів.

    8 березня Росія у Житомирі розбомбила гуртожиток, четверо людей загинуло.

    Також у Житомирі російські окупанти авіаударом зруйнували котельню та житловий будинок. Тоді мер підкреслив, що ця котельня забезпечує 30% міста теплом, тому в Житомирі можуть бути перебої з теплопостачанням.

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    Теги: росія окупанти війна телефон Україна Житомирщина окупація #stoprussia
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    На Житомирщині попався коригувальник вогню окупантів