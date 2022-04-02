На Житомирщині попався коригувальник вогню окупантів

Чоловік мав при собі прилад для орієнтування, спостереження та розвідки

У Житомирі затримали місцевого жителя, який ходив недалеко від блокпостів і робив фотографії на телефон. Також біля нього виявили артилерійський прилад для орієнтування, спостереження та розвідки. Про це повідомляє Державна прикордонну служба України.

«У Житомирі затримано чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню артилерії та мінометів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Рашисти атакували Житомирщину. Фото наслідків.

Упродовж 30 березня поліцейські регіону відреагували на понад 750 повідомлень і перевірили 65 осіб.

Раніше у Житомирі вранці у п’ятницю, 25 березня, російські загарбники з ракет обстріляли військову частину. Після цього місцеві правоохоронці затримали двох коригувальників вогню.

Як відомо, вранці 25 березня мешканці Житомира прокинулися від вибухів.

8 березня Росія у Житомирі розбомбила гуртожиток, четверо людей загинуло.

Також у Житомирі російські окупанти авіаударом зруйнували котельню та житловий будинок. Тоді мер підкреслив, що ця котельня забезпечує 30% міста теплом, тому в Житомирі можуть бути перебої з теплопостачанням.

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