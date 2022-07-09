У Бахмуті СБУ спіймала ворожого коригувальника (фото)

Житель Бахмуту збирав дані про пересування містом українських військ, а потім передавав ці дані рашистам для коригування обстрілів

Мешканець Бахмута скеровував російські снаряди на рідне місто

Служба безпеки України затримала у Бахмуті, що на Донеччині, зрадника, який працював на армію країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Мешканець Бахмута, за інформацію спецслужби, коригував рашистські обстріли свого міста.

Для зрадницької діяльності чоловік створив платформу у месенджері Telegram. За допомогою цієї платформи він оприлюднював геолокації переміщення українських Сил оборони, які рашисти потім обстрілювали.

Нагадаємо, що Служба безпеки також спіймала мешканця Краматорська, що зливав ворогу дані про ЗСУ.

Додамо, що Бахмут, за словами очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, є однією із ключових цілей окупантів у найближчі тижні війни.

6 липня українські бійці відбили спробу рашистів перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив кілька днів тому, що на Бахмутському напрямку окупанти зазнають серйозних втрат.