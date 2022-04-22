У будинку Сєвєродонецька застрягла ворожа авіаракета (фото)

Піротехніки знешкоджують снаряди, що влучають у будинки

В одному з будинків Сєвєродонецька на Луганщині піротехніки виявили авіаційну ракету, що не розірвалася. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

Ракету своєчасно знайшли піротехніки ДСНС, які перевіряли багатоповерхівку на наявність залишків вибухонебезпечних предметів.

«Бригада піротехніків відпрацьовувала потенційно небезпечні адреси в Лисичанську та Сєвєродонецьку. У вісьмох будинках в Лисичанську нерозірваних вибухонебезпечних предметів вони або не знайшли, або це виявлялись залишки реактивних снарядів від «Градів», - розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«У Сєвєродонецьку ситуація дещо інша, - зазначив він. - В одній із багатостраждальних багатоповерхівок в нових районах міста знайдені два артилерійські снаряди 152 мм, один - 122 мм, а також некерований реактивний снаряд С-8. Це - наслідок авіаційного бомбардування міста. Всі ВНП вилучені та знешкоджені. Загрози людям, які залишаються в квартирах та підвалах, немає».

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Луганській області, результат обстрілів - це знищені вщент житлові квартали міст та сіл Луганщини та велика кількість пожеж. Так, лише за минулу добу рятувальники Луганщини ліквідували понад десять загорянь житлових будинків у Рубіжному, у Гірському - гаражів. Також щодня пожежно-рятувальні підрозділи Луганщини залучаються для розбору завалів будинків.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу, а будинки у Рубіжному та Новодружеську зруйновані російською армією.