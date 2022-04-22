«Укрзалізниця» призначила на 22 квітня евакуаційні потяги (перелік)

Евакуаційні потяги відправляються на захід України та у зворотному напрямку

«Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 22 квітня. Про це повідомляється на сайту УЗ.

Так, на сьогодні планується відправлення потягів:

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 - 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро

4:00 - 229/230 Ужгород – Харків-Пас.

11:30 - 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

22:32 - 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

«Укрзалізниця» зазначила, що час відправлення може змінюватись.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» з початку війни евакуювала за кордон 500 тисяч українців.

УЗ вже фіксує збільшення попиту на зворотні рейси. З 1 по 9 квітня до України з Польщі залізницею повернулося 4 тис. людей, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше – 6 тис. пасажирів.

В «Укрзалізниці» нагадують, що більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадила для українців безкоштовний проїзд. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків старше 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.



