«Укрзалізниця» призначила на 22 квітня евакуаційні потяги (перелік)
Евакуаційні потяги відправляються на захід України та у зворотному напрямку
«Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 22 квітня. Про це повідомляється на сайту УЗ.
Так, на сьогодні планується відправлення потягів:
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 - 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро
- 4:00 - 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 11:30 - 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
- 22:32 - 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
«Укрзалізниця» зазначила, що час відправлення може змінюватись.
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» з початку війни евакуювала за кордон 500 тисяч українців.
УЗ вже фіксує збільшення попиту на зворотні рейси. З 1 по 9 квітня до України з Польщі залізницею повернулося 4 тис. людей, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше – 6 тис. пасажирів.
В «Укрзалізниці» нагадують, що більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадила для українців безкоштовний проїзд. Це стосується дітей віком до 18 років, жінок, чоловіків старше 60 років та чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.