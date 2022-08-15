Воюють на Харківщині, а за документами – у Москві: розмова окупанта (аудіо)

Рашист нарікає, що держава не платить йому обіцяних коштів за участь у війні проти України

Російські загарбники бідкаються на постійні втрати як особового складу, так і техніки на Харківщині, вогонь артилерії по своїх же позиціях та про «схеми» серед керівництва армії РФ. Про це свідчить телефонна розмова одного зі загарбників, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони.

Окупант розповідає, що у його підрозділі з 30 вояк вижили лише 11. У відповідь співрозмовник говорить, що стежить за ситуацією по телевізору, на що отримує категоричну відповідь: «Все те, що кажуть по телевізору, – суцільне на… (брехня)».

Далі рашист нарікає, що держава не платить йому обіцяних коштів за участь у війні проти України. За два місяці він отримав 80 тисяч рублів зарплати, хоча разом із бойовими доплатами мав би уже отримати близько 400 тисяч рублів.

При цьому частина російських військових втекла додому і отримує таку ж платню, як і цей загарбник, беручи участь у бойових діях на Харківщині. Також окупант зазначає, що офіційно за документами цей солдат не виконує завдання у межах так званої «спецоперації» в Україні, а перебуває у Москві.

«Керівництво таке ко… (непутьове). Нас єба… (обстрілюють) навіть свої… Це востаннє, коли я за армію підписався», – підсумовує окупант.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони перехопило чергову розмову окупанта з батьком, у якій рашист жаліється на відсутність ротацій та постійні обстріли ЗС України.