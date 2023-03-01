В окупованій Кадіївці вибухнула вантажівка із російськими снарядами
На території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплетом
У тимчасово окупованій Кадіївці стався вибух на одному з заводів – підірвались вантажівки зі снарядами. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
«У Кадіївці сталася «бавовна», там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплетом», - написав Гайдай.
Судячи з повідомлень місцевих пабліків, вибух стався на Кадіївському вагонобудівному заводі, одному з найрозвиненіших підприємств Луганщини, який загарбники перетворили на військову базу.
Також очільник Луганщини зазначив, що у ворога були спроби наступальних дій у Білогорівці та поблизу Кремінної. Зокрема, в районі Макіївки та Невського. Наступи росіяни проводять переважно вночі.
Окупанти з важких калібрів щоденно обстрілюють деокуповані населені пункти, де ще залишаються мирні жителі. За словами Гайдая, у них з’явилося багато дронів-камікадзе. Вони їх активно використовують на Луганському напрямку. «Чекаємо на надходження засобів боротьби проти цих дронів», – додав Гайдай.
Нагадаємо, окупованому селищу на Луганщині загрожує екологічна катастрофа. Також нещодавно на Луганщині місцеві мешканці виявили таємне кладовище «вагнерівців».
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