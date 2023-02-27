Окупованому селищу на Луганщині загрожує екологічна катастрофа

Ґрунтові води можуть затопити тимчасово окуповане селище Борівське на Луганщині

Окупаційна влада заявила, що не може нічого зробити, адже гроші на розвиток території відсутні

Тимчасово окупованому селищу Борівське на Луганщині загрожує підтоплення ґрунтовими водами. Про це повідомляє Луганська ОВА у Telegram.

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«Борівському загрожує екологічна катастрофа», – сказано в повідомленні.

Екосистема навколо населеного пункту за рік війни значно змінилася, зокрема, знищені гектари лісів. Тому зробити якісь попередні висновки вкрай важко, проте щось зробити фізично окупаційна влада Сєвєродонецька не в змозі, бо, за словами колаборантів, гроші на розвиток відсутні.

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Зокрема, люди, яких набрали на нібито запуск «Азоту» (завод в окупованому Сєверодонецьку – «Главком»), не отримали ще жодної копійки.

«Замість зарплати їм видають гуманітарну допомогу. «Годують сніданками», що з березня можна буде укласти договори із центром зайнятості», – зазначається у повідомленні.

Окупанти стверджують, що лише після чого надійдуть кошти з бюджету.

Нагадаємо, що нещодавно на Луганщині місцеві мешканці виявили таємне кладовище «вагнерівців».

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До слова, що окупанти отримали від ЗСУ по зубах на Сватівському та Кремінському напрямках. Окупанти втратили 70 осіб загиблими та стільки ж пораненими