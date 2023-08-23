Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи
«Бавовна» на Херсонщині
фото з соцмереж

Повідомляють про прильоти по окупантах

Жителі Нової Каховки на Херсонщині почули гучні вибухи. Про це йдеться у місцевих чатах.

За попередньою інформацією, є два прильоти по базі окупантів.

В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи фото 1

Раніше повідомлялося, що пропагандисти в шоці, що ЗСУ спокійно облаштовується на окупованому лівому березі Дніпра.

До слова, триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 серпня.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Херсонщина війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як повідомляють пропагандисти, українські військові «активно роз’їжджають на човнах Дніпром»
Російські пропагандисти скаржаться на активність ЗСУ на Херсонському напрямку
Сьогодні, 16:17
Мрочко також уточнив, що за минулу добу ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду 13 разів
Авіаудар по Херсону: загорівся дитсадок
Сьогодні, 09:05
Сальдо видав суть всього «русского мира»
Гауляйтер Сальдо проговорився: «херсонці не хочуть»
Вчора, 14:51

Події в Україні

Пуски ракет: в Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Пуски ракет: в Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Україна наступного місяця отримає пускові установки Nasams – президент Литви
Україна наступного місяця отримає пускові установки Nasams – президент Литви
Російський вертоліт приземлився на базі ЗСУ: з’явилися фото
Російський вертоліт приземлився на базі ЗСУ: з’явилися фото
В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи
В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи
Російські пропагандисти скаржаться на активність ЗСУ на Херсонському напрямку
Російські пропагандисти скаржаться на активність ЗСУ на Херсонському напрямку
ЗСУ вразили ворожий літак, який намагався атакувати судна в морі (відео)
ЗСУ вразили ворожий літак, який намагався атакувати судна в морі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
55K
У Британії скандал через біженців з України
40K
Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали
25K
Поляки категорично проти мігрантів із деяких країн: результати опитування
13K
Україна створює єдиний пункт пропуску з Польщею
6272
Російський нафтовий танкер заблокував рух через Босфор

Новини

Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Сьогодні, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту