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Російські пропагандисти скаржаться на активність ЗСУ на Херсонському напрямку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські пропагандисти скаржаться на активність ЗСУ на Херсонському напрямку
Як повідомляють пропагандисти, українські військові «активно роз’їжджають на човнах Дніпром»
фото з відкритих джерел

Пропагандисти жаліються на низьку реакцію та відсутність взаємодії збоку армії РФ

Російські пропагандисти повідомляють про активність ЗСУ на Херсонському напрямку. За словами росіян, українські військові «активно роз’їжджають на човнах Дніпром».

Пропагандисти скаржаться на активні дії ЗСУ на Херсонському напрямку
Пропагандисти скаржаться на активні дії ЗСУ на Херсонському напрямку
фото: скріншот

«Який же пі**єц прямо зараз відбувається на Херсонському напрямку. Противник розкочує на човнах Дніпром. Робить ротації, висаджує диверсійно-розвідувальні групи», – пишуть пропагандисти.

Натомість росіяни скаржаться на низьку реакцію збоку армії РФ.

«Взаємодія, швидкість реакції – немає від слова зовсім... Просто немає слів», – пишуть пропагандисти.

Нагадаємо, українські воїни мають локальні успіхи південніше Бахмута, стримують наступ російських окупантів на сході та продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

До слова, триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Теги: Херсонщина ЗСУ війна росіяни Дніпро

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