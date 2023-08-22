Головна Думки вголос Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
search button user button menu button
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Урядова організація

Гауляйтер Сальдо проговорився: «херсонці не хочуть»

glavcom.ua
Сальдо видав суть всього «русского мира»
фото з відкритих джерел

Від початку контрнаступу Росія вже втратила щонайменше двох генералів, 10 полковників, 8 підполковників і 14 майорів

21 серпня у РФ відзначався день офіцера. Як виявилось, це – «єдине свято, що поєднує командний склад усіх силових структур Росії».

Херсонський гауляйтер Сальдо вирішив привітати їх і написав буквально наступне: «коли корінні херсонці не можуть, бояться або не хочуть захищати свою землю, їм на допомогу приходять російські офіцери».

Гауляйтер Сальдо проговорився: «херсонці не хочуть» фото 1

Насправді, таким чином, Сальдо видав суть всього «русского мира», який тримається на ТОТ виключно на багнетах РОА (російської окупаційної армії). Корінні херсонці, як визнав сам Сальдо, його не хочуть. Те, як громади Херсонщини протистояли окупантам вже стало яскравою сторінкою історії українського спротиву агресії.

А щодо російських офіцерів, то від початку контрнаступу Росія (тільки за підтвердженими даними) вже втратила щонайменше двох генералів, 10 полковників, 8 підполковників і 14 майорів (без врахування тих 13 військових льотчиків, які загинули під час протистояння російської армії з ПВК «Вагнер» на території РФ).

Реальна кількість загиблих чинів, звісно, значно більша. «Востаннє такі суттєві втрати старші офіцери російської армії зазнавали лише у перші місяці вторгнення в Україну», – констатують дослідники Бі-Бі-Сі. Ось таке українське контрнаступальне «вітання» російським офіцерам з їх днем.

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Володимир Сальдо росія Херсон гауляйтер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський безпілотник MQ-9 Reaper
Російський винищувач атакував американський дрон: Пентагон відреагував
26 липня, 08:00
ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
3 серпня, 07:02
Російський гуморист Винокур смішно похвалив здоров'я Володимира Путіна
«Ще здатен спускатися трапом літака»: гуморист хотів похвалити Путіна, але осоромився
2 серпня, 16:06
Основний напрямок рекрутингу «вагнерівців» – країни Африки
Журналісти знайшли таємні центри вербування найманців у «Вагнер»
3 серпня, 06:47
Курська АЕС
Данілов прокоментував інформацію про підготовку РФ до провокацій на Курській АЕС
16 серпня, 03:31
Рятувальники загасили пожежу на будинку
Прильоти у Львові: одну з вулиць міста перекрито
15 серпня, 07:10
В міноборони припускають, що це бойові кораблі, які брали участь у нещодавньому спільному патрулюванні Китаю та Росії в Тихому океані
Японія виявила біля своїх берегів 11 бойових кораблів Китаю і Росії
17 серпня, 17:47
Безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk проводить розвідку над Чорним морем
Над Чорним морем поблизу Криму веде розвідку американський безпілотник
19 серпня, 07:18
Дмитро Медведєв
Соратник Путіна розмріявся, що Захід благатиме про переговори з Росією
20 серпня, 03:37

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Гауляйтер Сальдо проговорився: «херсонці не хочуть»
Гауляйтер Сальдо проговорився: «херсонці не хочуть»
Як руйнується «русский мир». Хроніка останніх подій
Як руйнується «русский мир». Хроніка останніх подій
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони
Що відбувається із контрнаступом. П’ять тез від західних аналітиків
Що відбувається із контрнаступом. П’ять тез від західних аналітиків
Маріуполь як «місто-побратимський трофей» Кадирова
Маріуполь як «місто-побратимський трофей» Кадирова
Сумне свято путінського «ведеве». Чому генералу Теплінському закрили рота
Сумне свято путінського «ведеве». Чому генералу Теплінському закрили рота

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Економіст: Росія повертається до часів СРСР. І мова не про кордони
14K
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
7149
Атака «Шахедів» на Хмельниччину: пошкоджено фортецю «Меджибіж» (відео)
5110
Президент і перша леді зустрілися з королевою Данії (фото)
5039
Сексуальна революція в Україні. Що задумали нардеп Железняк та його колеги
4613
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW

Новини

ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Сьогодні, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Сьогодні, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Сьогодні, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Вчора, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Вчора, 04:57

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту