Гауляйтер Сальдо проговорився: «херсонці не хочуть»

Від початку контрнаступу Росія вже втратила щонайменше двох генералів, 10 полковників, 8 підполковників і 14 майорів

21 серпня у РФ відзначався день офіцера. Як виявилось, це – «єдине свято, що поєднує командний склад усіх силових структур Росії».

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Херсонський гауляйтер Сальдо вирішив привітати їх і написав буквально наступне: «коли корінні херсонці не можуть, бояться або не хочуть захищати свою землю, їм на допомогу приходять російські офіцери».

Насправді, таким чином, Сальдо видав суть всього «русского мира», який тримається на ТОТ виключно на багнетах РОА (російської окупаційної армії). Корінні херсонці, як визнав сам Сальдо, його не хочуть. Те, як громади Херсонщини протистояли окупантам вже стало яскравою сторінкою історії українського спротиву агресії.

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А щодо російських офіцерів, то від початку контрнаступу Росія (тільки за підтвердженими даними) вже втратила щонайменше двох генералів, 10 полковників, 8 підполковників і 14 майорів (без врахування тих 13 військових льотчиків, які загинули під час протистояння російської армії з ПВК «Вагнер» на території РФ).

Реальна кількість загиблих чинів, звісно, значно більша. «Востаннє такі суттєві втрати старші офіцери російської армії зазнавали лише у перші місяці вторгнення в Україну», – констатують дослідники Бі-Бі-Сі. Ось таке українське контрнаступальне «вітання» російським офіцерам з їх днем.