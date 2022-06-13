Російські артисти, які виступали у Херсоні, потрапили у ДТП

Автобус артистів мало не зіштовхнувся з вантажівкою

Фейковий гурт «Земляни» потрапив у аварію, повертаючись із Херсона

Автобус, у якому поверталися додому російські артисти, що виступали на так званому «святкуванні Дня Росії» в Херсоні, потрапив у автомобільну аварію. Про це повідомляє херсонський сайт «Мост».

За інформацією видання, автобус із групою «Земляни» потрапив в аварію на зворотному шляху з Херсона. Разом з ними у турі були також Олена Сєвєр, група СПБ, Володимир Мир та інші.

Вночі на погано освітленій трасі автобус мало не зіткнувся з фурою. За словами пасажирів, автобус з'їхав у кювет.

Також зазначається, що група «Земляни», яка виступала в Херсоні, не має відношення до відомого радянського колективу, який співав про «траву у дома». У Херсоні виступав проєкт «Земляни» російського продюсера Володимира Кисельова. Кисельов – ексмузикант і ексадміністратор першого складу групи «Земляни», звільнений звідти зі скандалом. Також Кисельов відомий в російському шоу-бізнесі низкою скандальних проєктів. У 2008 році він створив групу «Земляни» у новому складі, що стало причиною багаторічної судової тяганини з ексфронтменом справжніх «Землян» Сергієм Скачковим.

«Земляни» Кисельова переважно виступають у провінції й на території колишнього СРСР (Білорусь, Вірменія, Казахстан).

Також зазначається, що у херсонському концерті брала участь і дружина Володимира Кисельова, маловідома російська акторка і співачка Олена Сєвєр.

Нагадаємо, у Херсоні, де 12 червня окупанти намагалися змусити людей святкувати «день Росії», звідусіль лунав Гімн України. Люди виставляли портативні колонки та включали Гімн України в парках та громадських місцях. Також містяни проігнорували святкування «дня Росії», яке влаштували окупанти.

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