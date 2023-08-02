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В окупованому Криму прогриміли потужні вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Криму прогриміли потужні вибухи
Після вибухів у неба здіймається хмара диму
фото з соцмереж

Окупаційна адміністрація поки що не коментує ситуацію

У районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Цікаво, що там знаходиться авіабаза «Гвардійське», де базується 37-й змішаний авіаційний полк РФ.

Після вибухів у неба здіймається хмара диму.

Окупаційна адміністрація поки що не коментує ситуацію.

Тим часом окупанти перекрили рух Кримським мостом, але причини не назвали.

В окупованому Криму прогриміли потужні вибухи фото 1

Нагадаємо, триває 525-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

 

Теги: Крим окупанти війна

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