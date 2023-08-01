Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Багато спецтехніки та кранів: як окупанти ремонтують Кримський міст після атаки (супутникові фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Багато спецтехніки та кранів: як окупанти ремонтують Кримський міст після атаки (супутникові фото)
Влада РФ обіцяла відремонтувати й запустити частину переправи до середини вересня

Унаслідок вибухів 17 липня на мосту через Керченську протоку обвалився один із автомобільних прольотів

У мережі опублікували нові супутникові знімки Кримського моста, пошкодженого внаслідок атаки морськими дронами 17 липня. Фото опублікував співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.

«Поточний ремонт Кримського мосту видно нових супутникових світлинах Керченської протоки», – зазначив Афрік.

Багато спецтехніки та кранів: як окупанти ремонтують Кримський міст після атаки (супутникові фото) фото 1

На кадрах видно, що Кримський міст ремонтують із залученням двох кранів по обидва боки зруйнованих конструкцій. Крім того, навколо ділянки зосереджено спецтехніку.

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту, який з'єднує територію Росії з анексованим півостровом, пролунали вибухи. Унаслідок атаки обвалився один із автомобільних прольотів. Загинули чоловік і жінка, травми отримала 14-річна дитина. Після вибухів поромну переправу через Керченську протоку використовували тільки для перевезення вантажного транспорту, а легкові автомобілі розвертали назад.

У Національному антитерористичному комітеті (НАК) РФ заявили, що Кримський міст атакували за допомогою двох українських надводних БПЛА.

Читайте також: Як окупанти тепер захищатимуть Кримський міст: соцмережі показали фото

Теги: окупанти ремонт Кримський міст соцмережі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нам дуже не вистачає гібридних ракет для «Himars», які летять на 150 км
Що уповільнює український наступ?
5 липня, 12:28
На Донбасі тривають важкі бої
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
10 липня, 06:35
Цивільна машина підірвалася на міні
Родина їхала по чорниці. На Житомирщині на міні підірвався автомобіль, водій загинув
11 липня, 14:06
З аеродрому Шайковка вилетіли Ту-22м3
Масштабна повітряна тривога тривала понад 30 хвилин, була ракетна загроза
10 липня, 11:43
У Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах столиці зафіксовано падіння уламків
Нічна атака Росії: ЗСУ повідомили, звідки ворог запускав дрони і ракети
13 липня, 08:11
Бійці з Himars знищили російську ЗРС С-400 «Тріумф»
Сили оборони помстилися окупантам за удар по Краматорську (фото)
15 липня, 12:37
Окупанти посилюють активність на лінії Сватове – Кремінна
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
Вчора, 07:18
Про наслідки атаки поки невідомо
У Кривому Розі прогриміли потужні вибухи
Вчора, 09:15
Наслідки атаки на Кримський міст
Удари по Керченському і Чонгарському мостах: як ворог тепер забезпечує логістику в Криму
Сьогодні, 08:23

Події в Україні

Україна отримала дві самохідні гаубиці Zuzana 2 від трьох країн ЄС
Україна отримала дві самохідні гаубиці Zuzana 2 від трьох країн ЄС
Багато спецтехніки та кранів: як окупанти ремонтують Кримський міст після атаки (супутникові фото)
Багато спецтехніки та кранів: як окупанти ремонтують Кримський міст після атаки (супутникові фото)
Правоохоронці провели обшуки у дніпропетровського воєнкома (фото, відео)
Правоохоронці провели обшуки у дніпропетровського воєнкома (фото, відео)
В Україні втретє за день була оголошена масштабна тривога
В Україні втретє за день була оголошена масштабна тривога
З'явилися супутникові знімки ремонту Керченського моста після атаки
З'явилися супутникові знімки ремонту Керченського моста після атаки
Україна вперше в історії отримала від США конфісковану стрілецьку зброю (фото)
Україна вперше в історії отримала від США конфісковану стрілецьку зброю (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»
35K
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
22K
Харлан розповіла, що сказала російській фехтувальниці після перемоги
20K
Удари по Керченському і Чонгарському мостах: як ворог тепер забезпечує логістику в Криму
13K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Скільки людей нині проживає в Україні? Фахівці визначили цифру за поживанням продуктів

Новини

ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Сьогодні, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту