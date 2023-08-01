Багато спецтехніки та кранів: як окупанти ремонтують Кримський міст після атаки (супутникові фото)

Унаслідок вибухів 17 липня на мосту через Керченську протоку обвалився один із автомобільних прольотів

У мережі опублікували нові супутникові знімки Кримського моста, пошкодженого внаслідок атаки морськими дронами 17 липня. Фото опублікував співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.

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«Поточний ремонт Кримського мосту видно нових супутникових світлинах Керченської протоки», – зазначив Афрік.

На кадрах видно, що Кримський міст ремонтують із залученням двох кранів по обидва боки зруйнованих конструкцій. Крім того, навколо ділянки зосереджено спецтехніку.

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Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту, який з'єднує територію Росії з анексованим півостровом, пролунали вибухи. Унаслідок атаки обвалився один із автомобільних прольотів. Загинули чоловік і жінка, травми отримала 14-річна дитина. Після вибухів поромну переправу через Керченську протоку використовували тільки для перевезення вантажного транспорту, а легкові автомобілі розвертали назад.

У Національному антитерористичному комітеті (НАК) РФ заявили, що Кримський міст атакували за допомогою двох українських надводних БПЛА.

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