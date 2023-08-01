Удари по Керченському і Чонгарському мостах: як ворог тепер забезпечує логістику в Криму

Логістика на півострові після уражень Кримського мосту суттєво порушена

Після успішних ударів по Кримському та Чонгарському мостах у окупантів почалися проблеми з логістикою через Крим. Тепер вони змушені використовувати пороми паралельно до уражених мостів. Про це повідомила очільниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає «24 канал».

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Зазначається, що через ураження незаконно збудованого об'єкта РФ мусить залучати додаткові засоби для забезпечення свого південного угруповання.

Логістика на півострові після уражень Кримського мосту суттєво порушена. Залізнична частина Керченського моста ще здатна пропускати ешелони, але з нижче за передбачене навантаженням. Натомість несправність автодорожньої частини суттєвіша, й полотно не витримує вантажів, які туди прямують.

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«Саме тому паралельно з Кримським мостом працює поромна переправа та великі десантні кораблі, які перевозять військові вантажі», – розповіла Гуменюк.

Крім того, повідомляється, що в Криму справді є туристи. Хоча незаконна влада очікувала на значно більшу хвилю відпочивальників. Але скільки б людей не в’їжджало в Крим, більшість росіян розуміє, що подорож у зворотному напрямку є більш безпечною.

«Серед туристів є ті, хто їдуть туди за гострими відчуттями. І ми можемо надати їх тим, хто хоче побачити бавовну зблизька», – додала речниця.

Нагадаємо, на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

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У ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.

29 липня українські військові завдали ще одного удару по мосту в Чонгарі, який сполучає материкову територію України з окупованим Кримом.