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Розвідка пояснила, доки триватимуть вибухи на Кримському мосту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка пояснила, доки триватимуть вибухи на Кримському мосту
фото з відкритих джерел

Росіяни неодноразово розповідали про максимальний захист Кримського мосту

Вибухи на Кримському мосту будуть продовжуватися до того моменту, поки цей незаконний об'єкт не демонтують. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що росіяни неодноразово розповідали про максимальний захист Кримського мосту та відсутність будь-яких загроз. Але вже двічі там відбувалися інциденти, які призводили до суттєвих руйнувань.

«Це означає, що подібні ексцеси будуть продовжуватися і в майбутньому, поки українська територія не буде деокупована, а незаконна споруда, яку вони називають Кримським мостом, не буде демонтована», – додав Юсов.

Нагадаємо, у мережі з'явилися нові супутникові знімки Кримського мосту, який ремонтують після пошкодження внаслідок атаки 17 липня. 

Як повідомлялося, керівник української розвідки Кирило Буданов сказав, що Збройні сили України невдовзі увійдуть до Криму. Чекати на фактичне звільнення півострова від окупантів залишилося недовго, заявив він. Точну дату деокупації півострова Буданов називати не став, однак ще раз наголосив, що відбудеться це скоро.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія готує український спецназ для деокупації Криму. Як стверджує видання, деокупація Криму має відбутися до Різдва.

Теги: деокупація росіяни Кримський міст

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