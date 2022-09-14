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В окупованому Маріуполі першокласників змушують вивчати гімн Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі першокласників змушують вивчати гімн Росії
Окупанти змушують школярів у Маріуполі вчити гімн РФ
фото ілюстративне

«Першокласникам розповідають вчителі, що вони частина Росії»

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі першокласників зобов'язують вивчити гімн Росії. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Промивання мізків дітям стартувало. Першокласникам розповідають вчителі, що вони частина Росії. Домашнє завдання – вивчити гімн Росіі», – поінформував Андрющенко.

Андрющенко також опублікував фото підручників, за якими окупанти навчають дітей. За його словами, у тексті немає згадки про українців.

«Що одразу впадає в око – підручники. З російського підручника діти можуть дізнатись, що … українців у Росії не існує. Особливо талановиті колаборанти вже розповідають першокласникам, що українці – вигадана нацистами нація», – написав Андрющенко.

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Раніше Андрющенко повідомляв, що у школах тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині російські загарбники провели тренування евакуації. Також освітяни-окупанти отримали вказівку терміново підготуватись для дистанційного навчання

Нагадаємо, учні старших класів російських шкіл вивчатимуть на уроках історії «спеціальну військову операцію в Україні».

Теги: школа школярі українці окупанти Маріуполь

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