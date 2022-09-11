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Рашисти перекидають техніку з окупованого Маріуполя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти перекидають техніку з окупованого Маріуполя
Окупанти вивезли 12 вантажівок з БК з позначкою V
фото з відкритих джерел

Техніка рухається в бік Нікольського

У тимчасово окупованому Маріуполі знову зафіксовано перекидання російської техніки. Цього разу орієнтовно в напрямку смт Нікольське. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

«8:30 колона 12 вантажівок з БК позначка V по бул. Шевченко в бік Метро на виїзд з Маріуполя. Орієнтовно в бік Нікольського», – написав Андрющенко.

Як раніше повідомлялося, російські загарбники почали виведення військової техніки з Маріуполя, знімають навіть ту, яка була окопана. Повідомлялося, що техніка рухалася в бік Бердянська.

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог веде повітряну розвідку, постійно намагається покращити тактичне положення, вживає заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх підрозділів та здійснює обстріли позицій наших військ вздовж усієї лінії зіткнення.

Теги: окупанти Донеччина Маріуполь військова техніка війна

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