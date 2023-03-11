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В окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів
фото ілюстративне

Вибухи прогриміли в північній частині Мелітополя

У суботу, 11 березня, вранці в окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли понад десять вибухів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Мелітополь гучно. Мешканці повідомляють про понад 10 гучних вибухів у північній частині міста», – написав він у Telegram.

Подробиці поки що невідомі. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що 3 березня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух на аеродромі

Згодом стало відомо, що Збройні сили України двома успішними пострілами знищили дві бази російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі.

Раніше повідомлялося, що окупанти готуються до наступу ЗСУ в Мелітополі. Окупанти масово завозять у Мелітополь як військову техніку, так і свій особовий склад.  Навколо Мелітополя щонайменше у двох локаціях ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких тренує мобілізованих. Також окупанти намагаються довести до ладу чотири бомбосховища, якими будуть користуватись.

Вранці 11 березня українські захисники підірвали ворожий склад боєприпасів на Сватівському напрямку на Луганщині.

Теги: Мелітополь вибух окупанти війна

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