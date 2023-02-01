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Ворог активно веде розвідку та готується до наступу – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог активно веде розвідку та готується до наступу – Генштаб
фото ілюстративне

На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка військ противника

Триває 243-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних (по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ та Краматорськ Донецької області) та два авіаційних удари. Здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка військ противника. В той же час, у прикордонних з Україною районах, ворог утримує визначені підрозділи, не припиняє здійснювати мінометні та артилерійські обстріли по районах українських населених пунктів. Серед них Клюси і Єліне Чернігівської області; Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине – Сумської та Ветеринарне, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Вогневого впливу зазнали райони Дворічної, Іванівки, Куп’янська, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

Лиманський напрямок

Противник обстріляв Невське і Діброву Луганської області та Терни і Серебрянку Донецької області.

Бахмутський напрямок

Танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

Новопавлівський напрямок

Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

Запорізький напрямок

Під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів, зокрема, Времівка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі.

Херсонський напрямок

Артилерійських обстрілів зазнали місто Херсон, а також Дмитрівка Миколаївської області.

Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру на тимчасово захопленій території у власних цілях. Так, міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області російські окупанти використовують як військовий шпиталь. Медикаменти та лікарів-хірургів привезено з Російської Федерації.

Російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України, порушувати права людини. Зокрема, у Старобільську Луганської області, російська окупаційна влада примушує людей віддавати дітей віком від шести років до такого собі козацько-кадетського корпусу для начебто «правильного патріотичного виховання». Людям, які відмовляються віддавати своїх дітей до зазначеного корпусу, погрожують позбавленням батьківських прав.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили три райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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