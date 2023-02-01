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В Україні можливе створення кіберкомандування ЗСУ – офіцер Генштабу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Україні можливе створення кіберкомандування ЗСУ – офіцер Генштабу
Україна потребує сильного кіберзахисту
фото з відкритих джерел

Кіберсили – це молодий феномен в армійській справі

Вадим Лєднєй, фахівець з кіберборотьби Генштабу ЗСУ, опублікував схему роботи Командування кіберсил (військ) Збройних сил України. Про це пише видання «Лівий берег» з посиланням на інтерв’ю «Глобальному центру взаємодії в кіберпросторі»

В Україні можливе створення кіберкомандування ЗСУ – офіцер Генштабу фото 1

За словами Вадима Лєднєя, «Командування кіберсил ЗСУ надає технологічну підтримку Силам спеціальних операцій. Своєю чергою Сили спеціальних операцій відповідають за інформаційні та психологічні операції».

«Кіберсили (кібервійська) – це молодий феномен в армійській справі, але вважаю, що найперспективніший та ефективний», – говорить Вадим Лєднєй.

У матеріалі він розкрив бачення взаємодії нового роду військ, які займатимуться питаннями кіберзахисту, кіберрозвідки і наступальних кібероперацій у співпраці з «суб’єктами національної системи кібербезпеки – Національним координаційним центром кібербезпеки як робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національною поліцією України, Службою безпеки України, Міністерством оборони України, розвідувальними органами, Національним банком України та іншими, що входять до складу сил оборони – Державною спеціальною службою транспорту, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України, Державною міграційною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій».

Раніше «Главком» писав, що «Росія збирається активізувати кібератаки проти України, направивши їх на критично важливу інфраструктуру та підрив довіри до влади, щоб перешкодити військовій і гуманітарній підтримці». Про це повідомляв генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінт Воттс.

Теги: інформаційна війна ЗСУ кібербезпека

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