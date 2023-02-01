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Спочатку ув’язнили, а тепер вербують до ПВК Вагнера – що відбувається з мелітопольцями 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Спочатку ув’язнили, а тепер вербують до ПВК Вагнера – що відбувається з мелітопольцями 
фото ілюстративне

Росія перетворила окуповані території півдня України на найбільшу в’язницю Європи

До окупованого Мелітополя прибули вербувальники для пошуків найманців у ПВК Вагнера із лав ув'язнених українців. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

«Рашисти перетворили окуповані території півдня України на найбільшу в’язницю Європи. А з в’язнів-чоловіків намагаються зробити гарматне м’ясо на фронт… Надсилають до Мелітополя наглядачів за в’язницями, які шукають серед ув’язнених майбутніх вагнерівців», – розповідає він.

За словами міського голови, за майже рік окупації росіяни взяли в полон близько тисячі цивільних мелітопольців. Деякі жителі сидять «на підвалі» вже від 6 до 11 місяців. Частину з них примусово відправили на риття окопів. Деяких засудили до довічного ув’язнення. На території міста вже створили щонайменше 5 катівень для полонених. 

«Кожен українець в окупації є в’язнем рашистів. Жоден цивільний не має безпекових гарантій. Всі жителі потребують звільнення», – нагадує Іван Федоров.


Як повідомлялося раніше, уряд Росії доручив федеральній службі виконання покарань (ФСВП) створити на окупованих територіях України 24 виправні колонії, в тому числі 2 – у Запорізькій області.

З тюрем на окупованих територіях проти волі вивозять українських бранців, яких потім агітують вступити до ПВК. Зокрема, до Криму вже вивезли 3,5 тис. ув’язнених українців з місць позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. 

Теги: ПВК Вагнера в'язниця окупація Мелітополь

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