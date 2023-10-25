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У Брянську пролунала серія вибухів

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Брянську пролунала серія вибухів
фото з відкритих джерел

Очевидці повідомляють, що у різних районах міста було чути до десяти вибухів

У ніч проти 25 жовтня у російському Брянську пролунала серія гучних вибухів. Про це повідомляють росЗМІ. 

Очевидці повідомляють, що у різних районах міста було чути до десяти вибухів, які нібито пов'язують із роботою ППО.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів в обласному центрі Росії наразі не повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що увечері 24 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи.

Так званий «губернатор» Севастополя Развожаєв повідомив, що це були штатні заходи в акваторії, зокрема з використанням реактивних бомбометів.

«У районі Кара-Коби засобами РЕБ був посаджений безпілотник, який здетонував на землі, у полі. Жодних руйнувань інфраструктури немає», – написав Развожаєв.

Нагадаємо, у російському місті Брянськ 12 жовтня, увечері пролунав сильний вибух. Про це повідомляли росЗМІ та губернатор Брянської області Олександр Богомаз в Telegram.

Як повідомляли росЗМІ, після вибуху у місті спалахнула пожежа в районі м'ясокомбінату.

При цьому губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито атаку дрона на місто.

Теги: безпілотник місто Telegram вибух пожежа

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