Нічна масована атака «Шахедами»: вибухи лунали в шістьох областях
До відбиття повітряного нападу залучалися винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи
У ніч на 25 жовтня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ), застосувавши 11 ударних БпЛА типу Shahed. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено усі ворожі дрони.
До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.
Протиповітряна оборона працювала в:
- Черкаській,
- Херсонській,
- Полтавській,
- Житомирській,
- Хмельницькій,
- Миколаївській областях.
Як повідомлялося, у ніч проти 25 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження та постраждалі у Славутській громаді на Хмельниччині. Відомо, що внаслідок збиття ворожих повітряних цілей відбулось їх падіння на території об'єкта критичної інфраструктури.
За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БпЛА.
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