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Нічна масована атака «Шахедами»: вибухи лунали в шістьох областях

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна масована атака «Шахедами»: вибухи лунали в шістьох областях
Сили ППО знищили усі ворожі дрони
колаж: РБК-Україна

До відбиття повітряного нападу залучалися винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи

У ніч на 25 жовтня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ), застосувавши 11 ударних БпЛА типу Shahed. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено усі ворожі дрони.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала в:

  • Черкаській,
  • Херсонській,
  • Полтавській,
  • Житомирській,
  • Хмельницькій,
  • Миколаївській областях.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження та постраждалі у Славутській громаді на Хмельниччині. Відомо, що внаслідок збиття ворожих повітряних цілей відбулось їх падіння на території об'єкта критичної інфраструктури.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БпЛА.

Теги: безпілотник ЗСУ окупанти війна

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