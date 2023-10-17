Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
Дальність дії наданих моделей Atacms становить близько 160 км
Збройні сили України сьогодні вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Про це пише The Wall Street Journal.
Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.
«Україна давно просить Atacms, ракету класу «земля-земля», яка може завдати удару далеко в тилу росіян і може бути запущена за допомогою Himars, які США надали країні», – йдеться в матеріалі.
Видання пише, що дальність дії наданих моделей Atacms становить близько 100 миль (160 км).
Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.
Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні.
Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 Himars та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.
Раніше Зеленський натякнув на отримання Україною ракет Atacms. У той же час в РФ заговорили про результативні удари по військовому аеродрому в Бердянську, які нібито було завдано далекобійними ракетами Atacms.
Данілов заявляв, що українські сили не застосовуватимуть далекобійні ракети Atacms для ударів по території Російської Федерації.
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