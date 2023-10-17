Зеленський підтвердив застосування Україною ракет Atacms (відео)

Глава держави наголосив, що домовленості США та України виконуються

Президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування Збройними силами України далекобійних ракет Atacms. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

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«Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – «Атакамси» себе показали», – заявив він.

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Про що ще говорив президент?

Глава держави розповів, що сьогодні відбулося засідання Ставки. На ній він заслухав керівника ГУР Кирила Буданова.

«Відповідаємо на кожен ризик, на кожну загрозу. Потужно відповідаємо», – додав він.

Міністр фінансів Марченко поінформував Зеленського про зустрічі та перемовини з керівниками міжнародних фінансових інституцій. Глава держави підкреслив важлива увагу до України з боку МВФ.

«Сьогодні є необхідне рішення Верховної Ради України – необхідне для початку переговорів із Євросоюзом. Закон про політично значущих осіб – politically exposed persons – ухвалено. Очікую текст закону на підпис. Завдання наше незмінне – цього року бути готовими відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Українську частину роботи для цього виконуємо і виконаємо. Політичне рішення про початок перемовин очікуємо від лідерів країн Євросоюзу», – каже президент.

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Крім того, Зеленський сьогодні провів підсумкову нараду щодо роботи Конгресу місцевих та регіональних влад України в цьому році. За його словами, це важливий і результативний майданчик прямої комунікації з громадами та розв'язання нагальних питань, які є в регіонах, взаємодії місцевої влади з усіма структурами центральної влади, з урядом, а також Верховною Радою. – «Я вдячний усім, хто активно працює в межах Конгресу. Зокрема, щодо того, що стосується відновлення та підготовки до зими».

Також очільник України подякував воїнам. Особливо відзначив 54-ту окрему механізовану бригаду, 68-му окрему єгерську бригаду, 25-ту окрему повітрянодесантну бригаду – це Лиманський напрямок. І Соледарський напрямок: 92-гу окрему штурмову бригада та 93-тю окрему механізовану бригаду «Холодний Яр».

«Дякую вам, воїни! Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає», – завершив глава держави.

Що відомо про Atacms?

Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.

Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні.

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Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 Himars та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Раніше Зеленський натякнув на отримання Україною ракет Atacms. У той же час в РФ заговорили про результативні удари по військовому аеродрому в Бердянську, які нібито було завдано далекобійними ракетами Atacms.

Данілов заявляв, що українські сили не застосовуватимуть далекобійні ракети Atacms для ударів по території Російської Федерації.