Глава МЗС відповів на гучну заяву президентки Естонії
Нинішня влада розчарована такими заявами президентки Естонії
Україна розчарована заявою президентки Естонії Керсті Кальюлайд про те, що країна нібито не готова до членства в Європейському Союзі. Про це розповів в ефірі програми «Велика п'ятниця» на телеканалі «Україна 24» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Трохи більше 20 років тому західні країни таким самим менторським тоном казали естонцям, литовцям і латвійцям: вам ще треба 20, 30 років до ЄС та НАТО, дозріти. Мені було дуже дивно чути ці слова від президентки Естонії. Ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин. Я не знаю, що на неї вплинуло», – заявив Кулеба.
Міністр зазначив, що нинішня влада розчарована такими заявами президентки Естонії.
«Ми розчаровані такими заявами і вважаємо їх недоречними, особливо в контексті того, що вона була гостем в Україні, де її приймали найщиріше і найкращим чином. Ми довели свою позицію, оцінку до МЗС Естонії, до посла Естонії в Україні. Вважаємо, що такі речі не повинні лунати від друзів та партнерів. А Естонія і Україна – безумовно, друзі та партнери», – заявив міністр.
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд раніше заявила, що Україні необхідно «ще 20 років роботи» для готовності до членства в Європейському Союзі.