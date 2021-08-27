Зроби щеплення – отримай авто. У Вінниці заохочують вакцинуватися від Covid-19

Загалом в Україні отримали дві дози щеплення майже 8% громадян

Наразі у Вінниці вакцину від коронавірусу отримали 12% дорослих містян.

У Вінниці місцева влада вирішила заохочувати містян до вакцинації від коронавірусу цінними призами. Участь у розіграші призів зможуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється і отримає щеплення у пунктах вакцинації. Про повідомляє пресслужба Вінницької міськради.

Міський голова Сергій Моргунов оголосив, що розігруватись будуть пів сотні телевізорів, пів сотні велосипедів та суперприз – автомобіль Toyota Corolla.

«Хочу звернутися до всіх вінничан щодо важливості вакцинації і попросити віднестися до цього відповідально. Щоб потім не було нарікань, що порушуються права дітей через онлайн-навчання чи закриті заклади торгівлі, сфери послуг та ринки, або ж люди не можуть користуватись в звичному режимі громадським транспортом. Водночас, тих людей, які вакцинуються, ми хочемо заохотити. Тому проведемо акцію із розіграшами в кілька етапів 100 цінних подарунків. Це велосипеди та телевізори і суперприз – автомобіль», – повідомив очільник міста.

Таке рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому. Звідки взяли гроші на півсотні призів – в мерії не уточнили.

Акція «Вакцинуйся. Збережи життя» проходитиме у Вінниці з початку вересня і по 31 грудня. Для того, щоб всі охочі змогли взяти у ній участь, розіграші призів будуть проводити тричі: 19 жовтня, 15 листопада та 17 грудня.

Реєстрація учасників акції має розпочатись 1 вересня і завершиться: для першого розіграшу – 17 жовтня, для другого розіграшу – 13 листопада, для третього розіграшу – 15 грудня.

Вінничани, які взяли участь в першому розіграші, але не виграли призів, автоматично стають учасниками другого та третього розіграшів. Переможців акції визначать за допомогою електронного сервісу, шляхом вибору випадкових чисел серед зареєстрованих учасників. 19 жовтня та 15 листопада буде розіграно по 15 телевізорів та 15 велосипедів. А 17 грудня – 20 телевізорів, 20 велосипедів та суперприз – автомобіль Toyota Corolla.

Долучитись до акції зможуть жителі Вінницької міської територіальної громади віком від 16 років, які мають декларацію із сімейним лікарем і котрі пройшли повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини від Covid-19, дозволеної для використання на території України Міністерством охорони здоров'я України).

Наразі у Вінниці вакцину від коронавірусу отримали 12% дорослих містян. Загалом по Україні перший укол мають також 12% людей. Завершили вакцинацію – тобто отримали два щеплення – майже 8% українців.

Нагадаємо, за даними МОЗ вчора в Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. 26 серпня проти Covid-19 було вакциновано 173 435 людей.

Нагадаємо, МОЗ склав рейтинг, якою вакциною українці щеплюються найчастіше.

Напередодні у Києві з’явились інтерактивні інсталяції про переваги вакцинації.

Тим часом очільник МОЗ розповів, що буде під час нового локдауну і які привілеї можна чекати для вакцинованих українців.

До слова, в Україні закінчуються вакцини від коронавірусу виробництва Moderna. Залишилися тільки препарати для другої дози особам, які зробили перше щеплення раніше.